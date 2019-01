Adams-Premiere für RB Leipzig macht Lust auf mehr

Düsseldorf. Tyler Adams hat gegen Fortuna Düsseldorf sein erstes Pflichtspiel für RB Leipzig gemacht. Trainer Ralf Rangnick rotierte den 19-Jährigen US-Amerikaner beim 4:0-Sieg in die Start-Elf und stellte ihn im zentralen defensiven Mittelfeld an die Seite von Diego Demme – nach eigenen Aussagen die Lieblingsposition des Neuzugangs. Auf gleicher Stelle hatte er auch in der Winterpause beim Test gegen Galatasaray Istanbul eine Halbzeit gespielt.

Unauffällig zu Beginn

Gegen Düsseldorf gab Adams in der extrem starken Leipziger Anfangsphase, die nach 16 Minuten ihre Krönung durch das 3:0 von Yussuf Poulsen fand, zunächst den unauffälligen Nebendarsteller. Die Tore und die entscheidenden Pässe in der Offensive kamen von anderen. Besonders Nebenmann Demme wurde immer wieder gesucht und gestaltete das Spiel mit viel Übersicht und Tempo. Adams beschränkte sich in diesen Momenten als zweiter Sechser – so will es das System von Rangnick – auf die Absicherung. Dabei war der Allrounder wie im gesamten Spiel extrem laufstark und motiviert. Fast zwölf Kilometer spulte er in 90 Minuten ab, so viel wie niemand sonst.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum Spiel! Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (0:4)

Geschicktes Stellungsspiel

Adams' Spielintelligenz, die Rangnick schon in der Winterpause gelobt hatte, wurde vor allem in den Zweikämpfen deutlich. Durch sein geschicktes Stellungsspiel gelang es ihm fast immer, seine Größennachteile problemlos auszugleichen. Am Ende gewann der Debütant 68 Prozent seiner direkten Duelle und setzte sich damit auch in dieser Rubrik auf Platz eins der teaminternen Rangliste. Von Teamkollege Yussuf Poulsen holte er sich direkt nach der Partie ein Lob ab: Alle, die ihn heute gesehen haben, konnten erkennen, dass er ein sehr gutes erstes Spiel gemacht hat." Auch Trainer Rangnick geriet ob der Leistung seines Youngsters ins Schwärmen: "Tyler hat so gespielt, als wenn er schon viel länger bei uns wäre. Das hat sich auch schon im Training angedeutet."

Noch nicht alles Gold

Dem Neuzugang von Schwester-Club New York Red Bulls nun ein tadelloses Spiel zu attestieren, würde aber zu kurz greifen. Besonders zu Beginn der Partie waren ihm bei Ballbesitz und Spieleröffnungen Aufregung und nötige Spielpraxis anzumerken: So kamen vor der Pause nur 73 Prozent seiner Zuspiele an – der zweitschlechteste Wert auf dem Platz. Dabei gerieten vor allem die Pässe in die Spitze auf die startenden Timo Werner und Yussuf Poulsen häufig zu ungenau. Der Däne war es dann auch, der sich Adams kurz vor der Halbzeit zur Seite nahm. Den Arm auf die Schulter gelegt, hatte der Doppelschütze scheinbar die richtigen Hinweise parat. Denn Adams deutete nach der Pause auch im Angriff an, wozu er fähig ist. Seine Passquote schraubte er immerhin noch auf über 80 Prozent hoch.

Adams will mehr