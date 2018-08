Brasilien-Star Adriano gibt Alkohol-Sucht zu: Morgens schon betrunken zum Training

"Ich war die ganze Zeit nur voll. Ich kam morgens schon besoffen zum Training." Es sind Sätze, die schockieren. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Adriano hat seine Alkohol-Sucht in einem Interview mit football-italia.com nun öffentlich gemacht. Adriano, die Legende von Inter Mailand (74 Tore in 177 Spielen), galt zu seiner aktiven Zeit als einer der besten Stürmer der Welt, war sogar Welttorjäger, Copa-America-Sieger und wurde viermal italienischer Meister. Doch seine inneren Dämonen verhinderten eine noch glorreichere Karriere.

Seine schwere Alkoholsucht hat einen traurigen Hintergrund: Im Jahr 2004, gerade war er vom AC Parma wieder zu Inter gewechselt, starb sein Vater - sein großes Vorbild und seine mentale Stütze. Er sei daraufhin in eine schwere Depression verfallen. Alkohol und viele Partys ließen seine seelischen Schmerzen vergessen: "Ich fühlte mich nur noch glücklich, wenn ich betrunken war. Ich trank jeden Abend, und ich trank alles, was mir in die Finger kam: Wein, Whiskey, Wodka, Bier. Sehr viel Bier" , so der Ex-Nationalspieler, der heute arbeitslos ist - mit 36 Jahren.

Inter Mailand verheimlichte Alkohol-Exzesse

Inter Mailand verheimlichte seine Sucht, aus gutem Grund. Gerade hatten der italienische Topklub Adriano für damals sagenumwobene 23,4 Millionen Euro verpflichtet. "Wenn ich mal wieder betrunken zum Training kam, brachten sie mich in die medizinische Abteilung, wo ich meinen Rausch ausschlief. Der Presse erzählten sie, ich hätte muskuläre Probleme." In der Presse galt Adriano bereits als Lebemann. Die Ausmaße waren allerdings nicht bekannt.

Da er seine Exzesse nicht in den Griff bekam, wechselte der Stürmer schließlich in seine Heimat Brasilien. Doch auch dort feierte er heftig und geriet sogar in die Hände von Drogendealern und Gangstern. "Ich habe leider erst spät kapiert, dass die Leute um mich herum das Problem waren. Sie nahmen mich ständig zu Partys mit, versorgten mich mit Mädchen und Alkohol. Ohne darüber nachzudenken", sagt Adriano heute. Weil auch ein Comeback in den USA in Miami 2016 scheiterte, ist er seitdem arbeitslos - auch wenn er gerne wieder spielen würde, um Wiedergutmachung zu betreiben. Adriano: "Ich bin nicht stolz darauf, dass meine Karriere so zu Ende ging."