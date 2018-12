Zoff bei PSG: Adrien Rabiot soll Kabinen-Verbot von Thomas Tuchel erhalten haben

17 Spiele, 15 Siege, zwei Remis - 17 Punkte Vorsprung in der Ligue 1 vor Verfolger OSC Lille. Grund für Krach sollte es bei Paris St.-Germain eigentlich nicht geben - doch wie das französische Portal Paris United berichtet, soll es in der PSG-Kabine Probleme geben. Der Grund: Mittelfeld-Star Adrien Rabiot .

Der 23-Jährige sei demnach von PSG-Trainer Thomas Tuchel aussortiert worden. In der Rückrunde soll er wegen Vertragsstreitigkeiten kein Spiel mehr absolvieren. Tuchel soll ihm deswegen sogar ein Kabinenverbot an Spieltagen erteilt haben.

Adrien Rabiot: Transfer-Hickhack mit FC Barcelona

Rabiot sei laut Bericht nämlich nicht bereit, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Problem: Um eine Ablöse zu erhalten, muss Paris den französischen Nationalspieler noch in diesem Winter verkaufen, da er den Verein im Sommer 2019 ablösefrei verlassen könnte. Der FC Barcelona ist an einem Transfer des zentralen Mittelfeldspielers interessiert. Rabiot soll sich sogar bereits mit Barca einig gewesen sein. Doch seine Mutter und Beraterin soll laut der spanischen Zeitung AS den Zorn der Barcelona-Verantwortlichen auf sich ziehen: Statt 10 Millionen Euro Prämie für die Vertragsunterschrift habe sie 15 Millionen Euro gefordert. Deshalb sollen die Verhandlungen gerade stocken.