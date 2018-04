Aggressives Verhalten: DFB ermittelt gegen Freiburg-Trainer Christian Streich 

Baris Özbek (2016): Der Spieler von MSV Duisburg hatte zunächst einen Gegner umgestoßen und Rot gesehen. Auf dem Weg in die Kabine trat der frühere deutsche U21-Nationalspieler einem am Boden liegenden Lotte-Akteur auf den Unterschenkel und schlug zwei weiteren ins Gesicht. Die Konsequenz: eine satte Geldstrafe und acht Spiele Sperre. © imago

Eden Hazard (2013): Im Halbfinal-Rückspiel des englischen Ligapokals verlor Eden Hazard die Beherrschung. Als ein Balljunge dem Chelsea-Star das Spielgerät nicht direkt gibt, tritt der Belgier nach dem Ball und trifft dabei den Jugendlichen. Hazard sah die Rote Karte und entschuldigte sich. Später kam heraus, dass der Balljunge seine Aktion vorher auf Twitter angekündigt hatte. © imago

Paolo Guerrero (2010): Nach einem 0:0 gegen Hannover wurde Paolo Guerrero auf dem Weg in die Kabine von einigen Fans heftig beschimpft. Das ließ sich der Stürmer nicht gefallen! Guerrero warf seine Trinkflasche einem Fan an den Kopf. Der Peruaner wurde für fünf Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro verdonnert. © Screenshot

Jens Lehmann (2009): Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Mainz 05 sieht Jens Lehmann die Rote Karte, nachdem er dem FSV-Angreifer Aristide Bancé auf den Fuß getreten war. Als Lehmann das Stadion verlässt, reißt er einem VfB-Anhänger die Brille von der Nase. Nachher hatte Lehmann eine Klage wegen Diebstahls am Hals. © imago

Zinédine Zidane (2006): Es war das letzte Spiel seiner Karriere, es sollte ein letzter Triumph werden. Doch in der Verlängerung des Finalspiels der WM 2006 platzte Zinédine Zidane der Kragen. Nachdem der Italiener Marco Materazzi seine Schwester beleidigt hatte, rammte Zidane ihm den Kopf auf die Brust. Zidane flog vom Platz, Italien gewann im Elfmeterschießen. © Screenshot

Oliver Kahn (1999): Im Spiel gegen Borussia Dortmund stürmte der Bayern-Keeper auf den BVB-Stürmer Heiko Herrlich zu und tat so, als würde er ihm in den Hals beißen. „Der Trainer hatte gesagt, wir sollen uns am Gegner festbeißen. Das habe ich beherzigt“, scherzte Kahn anschließend. Das „Opfer“ sagte nur, dass Kahn Mundgeruch habe. Im gleichen Spiel packte Kahn auch seinen legendären Kung-Fu-Tritt aus, bei dem er sein Ziel allerdings verfehlte. In einer anderen Szene kniff er Andreas Möller ins Ohr. © imago/dpa

Stefan Effenberg (1994): Als Stefan Effenberg im Vorrundenspiel gegen Südkorea bei der WM 1994 ausgewechselt wurde, pfiffen die Fans ihn aus. Effenberg zeigte ihnen den Mittelfinger. © Screenshot

Eric Cantona (1995): Für seine Aktion vom 25. Januar 1995 sollte Eric Cantona ursprünglich ins Gefängnis gehen. Er hatte Glück, die Strafe wurde in 120 Stunden Sozialarbeit umgewandelt. Ein Fan von Crystal Palace hatte Cantona provoziert, der Spieler von Manchester United drehte durch und ging auf den Mann los. Er streckte ihn mit einem Kung-Fu-Tritt nieder. Cantona wurde weltweit für neun Monate gesperrt. © imago

Zlatan Ibrahimovic (2015): Nach der 2:3-Niederlage bei Girondins Bordeaux von Paris Saint-Germain stürmte Ibrahimovic wütend in Richtung Kabine, schimpfte dabei auf Englisch: „Ich spiele seit 15 Jahren Fußball, ich habe noch nie so einen Schiedsrichter gesehen wie in diesem Scheißland. Dieses Land verdient PSG nicht.“ Für diesen Ausraster wurde der Superstar vier Spiele gesperrt. © imago

Paolo Di Canio (2005): Paolo Di Canio mit ausgestrecktem rechten Arm und aggressiver Fratze: So grüßte der Römer seine Fans von Lazio nicht nur einmal. Er macht keinen Hehl aus seiner politischen Gesinnung. Für seine faschistischen Gesten, unter anderem im Derby gegen den Stadtrivalen AS im März 2005, wird Di Canio lediglich zu Geldstrafen und einem Spiel Sperre verurteilt. © Screenshot

Pepe (2009): Im Spiel gegen den FC Getafe verlor der Abwehrspieler von Real Madrid vollkommen die Kontrolle. Nach einem Foul an Casquero, das sowieso schon einen Elfmeter und eine Rote Karte nach sich zog, trat Pepe gleich zweimal mit voller Wucht gegen den am Boden liegenden Casquero. Aber das war noch nicht genug: Pepe zog an Casqueros Haaren und trat ihm auf den Knöchel. Als seine Mitspieler den damals 26-Jährigen beruhigen wollen, schlägt er seinem Gegenspieler Albin mit der Faust ins Gesicht. Für diesen Ausraster wurde Pepe „nur“ ein Sperre für zehn Spiele aufgebrummt. © imago

Luis Suarez (2014): Im WM-Vorrundenspiel gegen Italien biss Luis Suarez Giorgio Chiellini von hinten in die Schulter. Im Nachhinein wurde Suarez für vier Monate gesperrt. Doch das war nicht die erste Beißattacke des Uruguayers: Schon 2010 und 2013 hatte er einen Gegenspieler gebissen. © imago

Frank Rijkaard (1990): Im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Mailand spuckte Rijkaard Rudi Völler beim Stand von 0:0 an. Der argentinische Schiedsrichter Juan Carlos Loustau ordnete die Situation so ein, dass er Völler eine Mitschuld an dieser Tätlichkeit gab und beiden Spielern die Rote Karte zeigte und damit vom Platz stellte. Als sich Völler und Rijkaard daraufhin Richtung Kabine begaben, hielten die Fernsehbilder fest, wie Rijkaard nochmals in Richtung Völler spuckte. © Screenshot

Gonzalo Jara (2015): 61. Minute des Viertelfinales Chile gegen Uruguay bei der Copa America: Mainz-Profi Gonzalo Jara schleicht sich hinter Edinson Cavani und steckt ihm den Finger in den Hintern! Cavani dreht sich daraufhin um und verpasst Jara eine Ohrfeige. Der fällt wie vom Blitz getroffen zu Boden! Schiri Sandro Ricci hat das schmutzige Handspiel nicht gesehen, aber die Ohrfeige. Er zeigt Cavani dafür die zweite Gelbe Karte. © imago