Wie Özil und Gündogan: Ägypten-Star Salah posiert mit umstrittenem Machthaber

Gemeinsame Autofahrt zum Training

Die Ägypter, die am Freitag gegen Uruguay in das Turnier starten, haben ihr WM-Quartier in Grosny bezogen. Die Unterbringung in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny ist im Vorfeld viel kritisiert worden, weil Tschetschenien im Nordkaukasus eines der russischen Gebiete mit den schwersten Verstößen gegen Menschen- und Bürgerrechte ist. Machthaber Kadyrow ist wegen seiner Gewaltherrschaft berüchtigt. Zusammen mit ihm fuhr Salah im Auto zum Training. In dem russischen sozialen Netzwerk VKontakte schrieb Kadyrow: "Das Stadion brach in begeisterte Schreie aus, als der ägyptische und Liverpooler Stürmer Mohamed Salah und ich erschienen".