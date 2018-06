Ägypten startet beim WM-Auftakt gegen Uruguay ohne Mohamed Salah

Ohne Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool geht Ägyptens Nationalmannschaft in sein ersten Spiel bei der WM in Russland. Der Stürmer fehlt in der vom Verband veröffentlichten Startaufstellung für die Partie gegen Uruguay (14 Uhr). Salah hatte sich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid an der Schulter verletzt und drohte zunächst sogar komplett für die Weltmeisterschaft auszufallen. Da sich die Blessur jedoch als nicht so schlimm wie vermutet entpuppte, entschied sich Nationaltrainer Hector Cuper für die Nominierung des 26-Jährigen.