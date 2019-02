Am Ende eines höchst emotionalen Abends mühte sich Schalke-Youngster Ahmed Kutucu darum, seine Gefühle zu sortieren. Beim 4:1 im Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf hatte der 18-Jährige einen Treffer selbst erzielt und ein weiteres Tor vorgelegt. Es war das vielleicht beste Spiel seiner noch jungen Profi-Karriere. Und: Das alles war dem gebürtigen Gelsenkirchener auch noch in der heimischen Arena gelungen. Also Grund zur puren Freude? Nicht wirklich, schließlich wurde die Partie vom Tod des früheren Schalker-Managers Rudi Assauer überschattet.

"Er ist ein großer Name in diesem Verein", sagte Kutucu in der ARD und berichtete von den Momenten vor dem Anpfiff: "Bei der Schweigeminute war ich traurig, danach habe ich mich aber wieder auf das Spiel fokussiert." Dies gelang ihm in den 90 Minuten blendend - und führte nach dem emotionalen Tief schnell zu einem emotionalen Hoch. Kurz vor Weihnachten war ihm im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart sein erster Profi-Treffer gelungen, nun folgte das Tor-Debüt vor den eigenen Fans.

"Ich spiele seit der U12 beim FC Schalke und arbeite mich immer weiter hoch", meinte der Teenager: "Das wollte ich mal erreichen: In der Arena aufzulaufen und ein Tor zu schießen." Der türkische Junironen-Nationalspieler weiter: "Es war ein anderes Gefühl als in Stuttgart. Als die Fans ausgerastet sind, hatte ich Tränen in den Augen."