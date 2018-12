Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: So seht Ihr Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München am 6. Spieltag der Champions League!

In der Gruppe E sind schon vor der Partie Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München am Mittwoch (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) fast alle Entscheidungen gefallen. Die Bayern und Ajax stehen als Achtelfinal-Teilnehmer fest, Benfica Lissabon darf 2019 in der Europa League weiterspielen, AEK Athen ist ausgeschieden.

Wer aber schließt die Gruppe auf Rang eins ab und entgeht damit – bei der derzeitigen Tabellenkonstellation in den anderen Gruppen – hochkarätigen Gegnern wie Juventus Turin, FC Barcelona oder Manchester City? Die Bayern sind im Vorteil: Sie gehen mit 13 Punkten und damit mit zwei Zählern vor dem niederländischen Rekordmeister in die Begegnung in der Johan-Cruyff-Arena. „Der erste Platz ist wichtig für uns, theoretisch können wir dann einen leichteren Gegner bekommen“, sagte Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (30) vor dem Spiel. „Die Mannschaft hat sich derzeit gut gefunden“, so FCB-Trainer Niko Kovac (47) in der Pressekonferenz zum Spiel, „für morgen heißt dies, dass wir nicht so viel ändern werden, vielleicht sogar gar nichts.“ Immerhin: Mit dem fünften Sieg im 6. Spiel käme Bayern München auf eine Ausbeute von 16 Punkten, das schaffte noch nie ein deutsches Team in der Gruppenphase.

Ajax gewann seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt, die Münchner sind seit dem 2:3 im Bundesliga-Spitzenduell bei Borussia Dortmund ohne Niederlage. „Wir haben es den Gegnern in den letzten Wochen nicht mehr so leicht gemacht, Tore zu schießen“, erklärte Nationalspieler Serge Gnabry bei der Pressekonferenz am Dienstag in Amsterdam. Das Hinspiel in München endete 1:1 und war der einzige Punktverlust für den FC Bayern in dieser Vorrunde.

Wie sehe ich das Spiel Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München live im TV?

Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München wird am Mittwoch live und exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Die Partie läuft auf den Kanälen Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Wolff-Christoph Fuß, Oliver Seidler betreut diese Partie in der Konferenzschaltung.

Wird Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München ist am Donnerstag ab 20 Uhr im Free-TV bei NITRO, unmittelbar vor der Live-Übertragung des Europa-League-Spiels RB Leipzig gegen Rosenborg BK zu sehen – unter dem Motto „Europapokal für alle.“

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das CL-Spiel Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?