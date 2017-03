Akkus für den Endspurt aufladen – RB Leipzig hat drei Tage frei

Anzeige

Leipzig. „Alterspräsident“ Marvin Compper war am Freitag gut gelaunt. „Nee, heute nicht“, sagte er zu den Fans, die beim öffentlichen Training des Bundesligazweiten am Zaun des Cottawegs standen und auf Autogramme hofften. Es war ein Scherz des Innenverteidigers, der anschließend jeden Wunsch der Anhänger von RB Leipzig erfüllte. Bei strahlendem Sonnenschein verabschiedete sich das komplette Team, das in der Länderspielpause nur aus zehn Feldspielern und zwei Torhütern bestand, in ein verlängertes Wochenende.

Drei Tage darf der Rekordaufsteiger noch einmal abschalten und die Akkus aufladen. Die meisten Spieler wie auch Trainer Ralph Hasenhüttl genießen den Frühlingsbeginn in ihrer Heimat und mit ihren Familien. Seit zwölf Wochen gab es keine größere Pause, es folgen zwei weitere Monate ohne ein freies Wochenende. „Das genießen wir jetzt alle mal“, sagte der Coach, der seinen Fußballern für den Montag allerdings ein Laufprogramm mitgegeben hat.

Erschwerte Vorbereitung

Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Darmstadtspiel (1. April, 15.30 Uhr), doch auch dann ist ein Großteil der Nationalspieler noch nicht zurück am Cottaweg. Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker (Österreich), Emil Forsberg (Schweden) und Davie Selke (U21) sind am Dienstagabend zum zweiten Mal mit ihren Nationalteams gefordert.

Einige Leistungsträger steigen also erst am Mittwoch oder Donnerstag wieder beim Bundesligisten ein. Kommt die englische Woche für die zusätzlich von Verletzungen geplagten Leipziger zur Unzeit? „Ich finde eine englische Woche nach einer Länderspielpause eigentlich ganz gut, weil man dann die Akkus wieder voll hat. Wir starten mit einem Heimspiel, haben von den nächsten vier Spielen drei daheim. Das wäre schon ganz günstig, wenn wir die positiv gestalten, denn dann können wir einen riesen Sprung machen“, sagte Hasenhüttl und verabschiedete sich in den Kurzurlaub.

Sonderzug nach Schalke

Die Fans von RB Leipzig planen für das Auswärtsspiel bei Schalke 04 am 23. April die Fahrt mit einem Sonderzug. Für die gemeinsame Reise in den Pott können sich Interessierte noch bis Sonntagabend an orga@fanverband-rbl.de wenden.

