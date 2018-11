Ski-Superstar Aksel Lund Svindal exklusiv: "Deutsche Abfahrer sind extrem wichtig"

Ski-Abfahrt-Olympiasieger Aksel Lund Svindal spricht im SPORTBUZZER-Interview über Gefahren in seiner Sportart und den deutschen Siegfahrer Thomas Dreßen. Deshalb sind Ski-Stars wie er so wichtig für Deutschland.

Kaum einer beherrscht die langen Ski auf der Abfahrt so gut wie Aksel Lund Svindal. Der „norwegische Elch“, wie er aufgrund seiner Größe und Stärke oft genannt wird, ist einer der großen Stars im Skizirkus. Im Februar wurde der ­35-Jäh­ri­ge in Pyeongchang Olympiasieger – und riskierte dafür seine Gesundheit. In den vergangenen Jahren stoppten ihn immer wieder schwere Verletzungen. Lange war nicht klar, ob er im Sommer seine Karriere aufgrund von Knieproblemen nicht doch beenden müsse. An diesem Wochenende beim Auftakt der Speedrennen im kanadischen Lake Louise (Sonnabend, 20.15 Uhr, Eurosport) steht er dennoch auf den Ski. Weil er das Skifahren zu sehr liebt, um aufzuhören, erzählt er im SPORTBUZZER-Interview.

SPORTBUZZER: Aksel Lund Svindal, im Sommer haben Sie um Ihre Karriere gebangt, konnten kaum trainieren. Dennoch gehen Sie in dieser Saison wieder an den Start. Warum? Ich bin seit 16, 17 Jahren Profi-Skifahrer. Das ist eine extrem lange Zeit in meinem Leben. Ich genieße es richtig. Wenn ich zurücktrete, ist es ein Schritt für immer, deshalb muss ich mir das genau überlegen. In der vergangenen Saison habe ich etwas zu viel gemacht – aber im Februar waren schließlich die Olympischen Spiele! Das habe ich dann im Frühjahr gemerkt: Mein Knie war sehr lädiert, und ich hatte das Gefühl, ich könne nicht weitermachen.

Was hat sich geändert? Ich war im Frühjahr etwas durch den Wind, weil es meinem Knie so schlecht ging. Ich habe mir daher etwas Zeit gelassen mit der Entscheidung, und es ging immer besser mit dem Knie – ich konnte sogar richtig trainieren, auch wenn meine Kollegen deutlich mehr Gewichte gedrückt haben (lacht). Ich habe jetzt wieder richtig Spaß. Wenn ich aufhöre, will ich absolut sicher sein und die Skirennen vor dem Fernseher genießen. Ich will mir dann nicht den Kopf darüber zerbrechen, dass ich auch am Start stehen könnte.

Dabei rieten Ärzte Ihnen schon vorher, über ein Karriereende nachzudenken. Ja, sie haben gesagt, dass es in den kommenden Jahren zu Problemen führen kann, wenn ich weitermache. Deshalb bin ich nicht 100 Prozent sicher, ob ich die Saison komplett fahren werde. Ich bin diese Saison vielleicht ein Teilzeitfahrer. Ich hoffe, dass das Knie heil bleibt.

Ski-Weltcup immer gefährlicher: "Es ist immer ein Balanceakt zwischen Spektakel und einem fairen Rennen"

Ist das Skifahren für Sie deshalb wie eine Art Droge? Das Skifahren ist einfach richtig cool. Ich bin Teil von einer herausragenden Mannschaft. Das Skifahren ist größer als ein einzelner Sieg. Es ist das ganze Leben. Die Jungs aus meinem Team sind teilweise meine besten Freunde. Die Möglichkeit, mit ihnen um die halbe Welt zu reisen, ist unbezahlbar. Wir sind aber nicht nur Freunde, sondern sind auch noch erfolgreich.

Es wird im Weltcup immer spektakulärer, immer schneller. Wird der Skisport zu gefährlich? Es ist immer ein Balanceakt zwischen Spektakel und einem fairen Rennen. Diese Balance ist richtig schwierig für die Verantwortlichen. Natürlich wollen auch die Zuschauer gute Unterhaltung. Unser Sport findet aber nicht in der Halle statt, und das Wetter kann in den Bergen schnell umschwenken. Die Verantwortlichen müssen darauf achten, dass wir Fahrer so ein Rennen immer unter Kontrolle haben können. Es muss immer so sein, dass wir Fahrer auch sicher sind, wenn es mal Rückenwind oder Nebel gibt. Wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir eigentlich perfektes Wetter bräuchten, aber auch bei Schneefall oder Nebel starten müssen, dann sind wir weit über dem Limit. Wenn wir Fahrer nicht mehr die Kontrolle haben, dann geht es in die Hose.

Svidal über Deutschlands Ski-Hoffnung Thomas Dreßen: "Es ist hochverdient"

Deutschland hat mit Thomas Dreßen wieder einen Siegfahrer. Wie schätzen Sie ihn ein? Thomas war schon in der Vorsaison richtig schnell und mit ihm das ganze deutsche Team. Die Jungs haben sich das wirklich verdient. Wir trainieren immer mal wieder zusammen, und im Training sind die Deutschen schon seit einigen Jahren sehr schnell. Jetzt bekommen sie es auch endlich im Weltcup hin. Es ist hochverdient.