Aktion zu Inklusion beim RB-Leipzig-Spiel gegen Ingolstadt

Leipzig. Das Heimspiel von RB Leipzig gegen Ingolstadt am kommenden Samstag (Anstoß um 15.30 Uhr) steht voll im Zeichen von Fans mit Behinderung. Damit soll auf das Thema „Inklusion im Sport“ aufmerksam gemacht werden. Wie die Roten Bullen mitteilten, können am Spieltag Besucher an verschiedenen Aktions- und Präsentationsständen auf der Festwiese vor der Red-Bull-Arena Sportarten aus dem Behindertensport kennenlernen und auch selbst ausprobieren. Vor Ort sind unter anderem die Blindenfußballer desChemnitzer FC und die Gehörlosentanzgruppe des Berufbildungswerkes Leipzig. Die Aktion wird zusammen mit der Aktion Mensch, der Bundesligastiftung und dem Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband organisiert.