Alassane Plea für Frankreich nominiert: Gladbach-Star profitiert von Verletzungen

Rafael van der Vaart: Und er hat sie doch, die Schale… allerdings nur in Holland. Hamburgs niederländischer Superstar, hier beim Feiern mit seiner mondänen Ehefrau Sylvie, ließ den HSV 2005/2006 kurzzeitig von alten Erfolgen träumen. Den nationalen Meistertitel holte „VdV“ nur 2002 und 2004 mit seinem Ausbildungsverein Ajax Amsterdam. In England und Spanien blieb der „Tulpen-Beckham“ ebenfalls ohne Meisterschaft. © Imago

Kevin Kuranyi: Der Superstar des FC Schalke 04 und sein kongenialer Mitspieler Lincoln (r.) können es nicht fassen. Am 33. Spieltag der Saison 2006/2007 verspielten die Königsblauen mit einem 0:2 beim Erzrivalen Borussia Dortmund die Tabellenführung. S04 verlor eine Woche später die sicher eingeplante Meisterschaft an den VfB Stuttgart. Auch 2010 reichte es für Kuranyi und S04 nur zu Platz zwei. © Imago

Pierre Littbarski und Bodo Illgner: Die Stars des 1. FC Köln, die 1990 ebenso wie Paul Steiner (m.) Weltmeister wurden, blieben in der Bundesliga ohne Titel. 1989 und im WM-Jahr `90, scheiterten sie im Titelkampf am FC Bayern. Lediglich der Däne Flemming Povlsen (r.) holte später mit Borussia Dortmund die Schale. © Imago

Bernd Schneider, XXL-Manager Reiner Calmund, Trainer Klaus Toppmöller und Bayer 04 Leverkusen im Tal der Tränen. In der legendären Saison 2001/2002 spielt die Bayer-Elf begeisternden Fußball – doch es fehlt die Krönung in drei Finals mit Meisterschaft, Pokal und Champions League. Aus Leverkusen wird Vizekusen. © Imago

Ebbe Sand: Der dänische Stürmer (m.) trifft gegen Absteiger Unterhaching (5:3) am letzten Spieltag 2000/2001. Für vier Minuten dürfen sich die Schalker und der neue Torschützenkönig Sand als Deutscher Meister fühlen – ehe ihnen die Bayern in Hamburg (1:1) doch noch die Schale entreißen. Zwei DFB-Pokalsiege mit Schalke waren für Sand am Ende nur Trostpreis. © Imago

Siggi Held: 1966 zauberte der Star von Borussia Dortmund an der Grünwalder Straße bei 1860 München. Meister wurden aber die damals noch in dem engen Stadion in Giesing beheimateten „Löwen“. Dortmund holte dank Held und „Stan“ Libuda dafür im gleichen Jahr den ersten Europapokaltitel in die Bundesliga. Auch so kann es gehen… © Imago

Klaus Fichtel ist mit 477 Einsätzen für den FC Schalke 04 bis heute Rekordspieler der Königsblauen in der Bundesliga. Eine Legende. Meister wurde „Tanne“ aber nie – 1972 scheiterte Fichtel (li., mit Georg Schwarzenbeck) im einzigen Endspiel der Bundesliga-Historie am letzten Spieltag am FC Bayern München – 1:5 im neu eröffneten Olympiastadion. © Imago

Anthony Yeboah: Ein böser Sturz für den zweifachen BL-Torschützenkönig! Am letzten Spieltag 1991/92 unterlagen Yeboah und Eintracht Frankfurt beim späteren Absteiger FC Hansa Rostock mit 1:2 – und verspielten die sicher geglaubte Deutsche Meisterschaft. Späte Ehre für den Ghanaer: Seit 2013 ziert er als eine der zwölf „Säulen der Eintracht“ die U-Bahn-Station am Frankfurter Willy-Brandt-Platz. © Imago

Erich Beer: „Ete“ (m.) und seine Hertha-Mitspieler Wolfgang Sidka und Lorenz Horr (r.) lockten 1974/75 die Massen ins Berliner Olympiastadion. Der Traum von der Meisterschaft in Berlin blieb mit sechs Punkten Rückstand als „Vize“ hinter Borussia Mönchengladbach unerfüllt. Dennoch war es die beste Platzierung der Berliner in der Bundesliga. © Imago

Frank Mill: Der legendäre Stürmer aus dem Revier wurde Weltmeister, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönig der 2. Liga – aber die Deutsche Meisterschaft verpasste er in Diensten von Borussia Dortmund (Foto) 1991/92 in einer denkwürdigen Saison am letzten Spieltag. © go

Ulf Kirsten und der bittere Abgang in Unterhaching. Der Ausnahmestürmer von Bayer 04 Leverkusen gehört unter den „Meistern ohne Schale“ sicher zu den tragischsten Figuren. 2000 in der Münchner Vorstadt, aber auch 1997, 1999 und 2002 wurde der Bayer-Rekord-Torschütze (182 Treffer) mit den Leverkusenern nur Zweiter. © Imago

Bernd Schuster: In der Reihe der „Unvollendeten“ in der Bundesliga darf der „blonde Engel“ nicht fehlen. Nach der Meisterschaft 1978 aus Augsburg zum 1. FC Köln gewechselt, wurde der begnadete Stratege erst in seiner spanischen Wahl-Heimat Meister – mit Barcelona und Real. Ob er sich im Bild einen Tipp von Braunschweigs Manfred Tripbacher (r.) holte? © Imago

Hansi Müller feiert den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2007 im Retro-Trikot aus den Siebzigerjahren und als Edel-Fan der Schwaben. In seiner Zeit beim VfB verpasste der Europameister von 1980 in der Saison 1978/79 als Vizemeister nur knapp den ganz großen Wurf. Traurig ist Müller darüber nicht: „Ich durfte eine Ära mitprägen, zu der auch Dieter Hoeneß, Hermann Ohlicher und die Förster-Brüder gehörten.“ © Imago

Rudi Völler: Weltmeister, Champions-League-Sieger – aber eben nie Deutscher Meister. „Ruuudi“ verließ Werder Bremen 1987 in Richtung AS Rom. Ein Jahr später holten die Hanseaten nach 23 Jahren Abstinenz die Schale an die Weser. Als Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen verpasste Völler 2000 unter dramatischen Umständen die Meisterschaft. Dass er die „Salatschüssel“ 2004 seinem SV Werder überreichen durfte, war immerhin ein Trost… © Imago

