Wie Alcácer, Plea und Pizarro: 96-Stürmer Hendrik Weydandt erhält Kicker-Bestnote

Der "Kicker" veröffentlichte am Donnerstag sein jährliches Ranking der Neuzugänge in der Fußball-Bundesliga. 96-Neuzugang Hendrik Weydandt erhielt dabei die Bestnote.

Jeweils vor der Länderspielpause im November veröffentlicht der Kicker ein Ranking der Neuzugänge in der Bundesliga. Auf einer Punkteskala von 0 (bislang enttäuschend) bis 10 (bislang voll überzeugend) werden die Neuzugänge der 18 Bundesligisten anhand bestimmter Kriterien bewertet, die sich deutlich von den gewöhnlichen Spieltagsbenotungen unterscheiden.

Erfüllt ein Spieler die in ihn gesteckten Erwartungen? In die Beurteilung des Fußball-Fachmagazins fließen andere Bewertungs-Standards ein. So wird beispielsweise nicht darauf geachtet, ob ein Neuzugang in jedem Spiel von Beginn an spielt, sondern vielmehr, ob er seine angedachte Rolle im Team entsprechend aus- oder gar übererfüllt und ob der Plan des Trainers und Managers mit diesem Spieler aufgeht. So erhielt Dortmunds Barcelona-Neuzugang Paco Alcácer ebenso die Top-Bewertung 10 wie auch Mönchengladbachs Alassane Plea. Alcácer machte bislang als Edel-Joker mit Wahnsinnsquote (alle 29 Minuten ein Bundesliga-Tor) auf sich aufmerksam, Plea als Gladbachs abliefernder Rekordtransfer. Egal, ob als zentraler Stürmer oder über den Flügel: elf Tore und drei Vorlagen in Liga und Pokal brachten dem Franzosen die Bestbewertung ein.

Weydandts Ranking Auch Hannovers Senkrechtstarter Hendrik Weydandt wird in diesem Einkäufe-Ranking mit der Bestbewertung von 10 Punkten eingestuft. Und das aus recht plausiblen Gründen: Weydandt war ablösefrei vom 1.FC Germania Egestorf/Langreder zu 96 gewechselt und eigentlich für die U23 vorgesehen. Durch seine guten Leistungen in der Vorbereitung rückte er in den Profi-Kader auf – und erzielte in 240 gespielten Minuten in Liga und Pokal vier Treffer, was einem Schnitt von 60 Minuten pro Tor entspricht. Insofern schlug dieser Transfer also richtig ein.

Weydandts Quote besser als Pizarro Auch Oldie Claudio Pizarro wurde vom Kicker mit einer 10 bewertet. Der 40-Jährige ist im Kader von Werder Bremen klarer Backup, also eher mit Weydandt vergleichbar als mit Alcácer und Plea, erfüllt diese Rolle aber vorzüglich, gänzlich ohne Murren. Neun Einsätze stehen für den erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Bundesliga-Historie zu Buche, in denen er in 289 Minuten Spielzeit zwei Tore und zwei Assists beisteuern konnte. Auch im DFB-Pokal trug sich der peruanische Altmeister dank eines Treffer bereits auf der Anzeigetafel ein, was durchschnittlich einer Torbeteiligung alle 74 Minuten entspricht. Dank des Einkäufe-Rankings des Kickers befindet sich Hannover-96-Newcomer Hendrik Weydandt also in bester Gesellschaft eines Sturm-Dauerbrenners sowie zweier heißer Exportschlager aus Frankreich und Spanien. Alcácer, Plea, Pizarro und Weydandt: Die bislang überzeugendsten Sturm-Neuzugänge der Bundesliga.