Alex Meier: So lief sein Debüt beim FC St. Pauli - Keller-Siege für Magdeburg und Ingolstadt

Der FC St. Pauli hat das Debüt von "Fußball-Gott" Alex Meier verpatzt! Angreifer Serdar Dursun hat den SV Darmstadt 98 zum Heimsieg über den Aufstiegsaspiranten aus Hamburg geschossen. Vor 11 800 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Ryo Miyaichi (37. Minute) in Führung. Marcel Heller (81.) gelang der Ausgleich, Dursun (89.) besorgte den Siegtreffer. St. Pauli musste damit einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen, für Darmstadt war es der erste Sieg nach sechs Spielen. Bei den Gastgebern gab Neuzugang Victor Pálsson sein Startelfdebüt. Bei den Gästen saß der in der Winterpause verpflichtete Alexander Meier zunächst auf der Bank und kam erst in der 84. Minute. Auf dem Platz musste er miterleben, wie Dursun die Darmstädter zum Sieg schoss. In der Nachspielzeit wurde der Ex-Frankfurter, der im Winter nach längerer Zeit als vereinsloser Spieler nach Hamburg zurückgekehrt war, immer wieder gesucht, konnte aber keine Akzente setzen.

"Gerade weil wir 1:0 geführt haben, ist das bitter. Leider haben wir noch das Tor kassiert", sagte Meier nach dem Spiel bei Sky. "Am Anfang war Darmstadt besser, dann haben wir das Spiel aber kontrolliert. Nach dem Ausgleich kam dann aber Darmstadt auf, und nach dem 1:2 ist es brutal schwer." Meier zeigte sich trotzdem optimistisch für den Rest der Saison: "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt."

Erste Halbzeit: Darmstadt dominiert, St. Pauli trifft

Darmstadt dominierte die erste Halbzeit über weite Strecken, ließ aber gute Gelegenheiten durch Dursun und Fabian Holland ungenutzt. St. Pauli ging durch die erste nennenswerte Strafraumszene in Führung. Der Japaner Miyaichi köpfte eine Flanke von Möller Daehli aus kurzer Distanz ein. Kurz vor der Pause wäre den Gästen fast das 2:0 gelungen, als ein Ball von Dimitrios Diamantakos an den Pfosten ging. Diamantakos hatte auch unmittelbar nach der Pause eine weitere Großchance, scheiterte jedoch an Darmstadt-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Doch die Lilien steckten nicht auf und drehten die Partie in der Schlussphase.

Magdeburg besiegt gegen Aue den Heimfluch

Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Die Elbestädter, die als einziges Team aller 56 Mannschaften von Bundesliga bis 3. Liga noch auf einen Liga-Heimerfolg in dieser Saison warteten, gewannen am Dienstagabend gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 (1:0). Vor 18 757 Zuschauern schoss Felix Lohkemper (44.) den entscheidenden Treffer. Für Neu-Trainer Michael Oenning war es im sechsten Anlauf der erste Sieg, damit verließ Magdeburg die Abstiegsränge, Aue bleibt Zwölfter.

Auf dem neu verlegten Rasen in der MDCC-Arena taten sich beide Teams anfangs schwer. Der FCM, der mit Torhüter Giorgi Loria, Timo Perthel und Jan Kirchhoff drei der vier Winter-Neuzugänge in der Startelf hatte, kam erst in der 22. Minute durch Marius Bülter zur ersten Torchance. Beim zweiten Versuch war Aues Keeper Martin Männel gegen Lohkemper machtlos. Der Stürmer schob aus vollem Lauf flach ins linke Eck ein. Nach dem Wechsel wurde die Partie intensiver. Aues Trainer Daniel Meyer versuchte es mit neuen Kräften, doch die Erzgebirger Offensive war zu harmlos. In der 75. Minute pfiff Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck Elfmeter für Aue, nahm ihn nach Rücksprache mit seinen Linienrichtern aber wieder zurück. Kirchhoff hatte den Ball gegen den eingewechselten Ole Käuper gespielt.

Ingolstadt feiert wichtigen Sieg in Fürth