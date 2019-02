Wahnsinn auf St. Pauli: Alex Meier feiert Sensations-Comeback gegen Union Berlin

Traum-Comeback am Millerntor! Nach 16 Jahren hat Alexander Meier wieder im Trikot des Zweitligisten FC St. Pauli getroffen - und wurde in einem völlig irren Spitzenspiel gegen Union Berlin zum Matchwinner in letzter Sekunde. Beim spektakulären 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen Union Berlin erzielte der 36-jährige Rückkehrer im zweiten Spiel seit seiner Heimkehr zum „Kiezklub“ seine ersten beiden Tore. Zuletzt traf er für St. Pauli vor 5783 Tagen, am 6. April 2003 gegen Eintracht Trier. Darunter der Treffer zum 2:0 und dann - nach einem starken Union-Comeback in den Schlussminuten - in der Nachspielzeit das 3:2 per Foulelfmeter.