Sturm-Oldie Alex Meier vor Debüt mit St. Pauli: "... dann ist was nicht in Ordnung"

Nur gut drei Wochen nach seiner Verpflichtung kehrt Hoffnungsträger Alexander Meier mit seinem neuen Klub FC St. Pauli nach Hessen zurück. Rund 30 Kilometer entfernt von seiner Wahlheimat Frankfurt, wo er bei der Eintracht in 14 Jahren mit 119 Bundesliga-Toren zum „Fußball-Gott“ aufgestiegen ist, läuft der Stürmer am Dienstagabend eine Klasse tiefer beim SV Darmstadt 98 wieder in einem Punktspiel für die "Kiezkicker" auf.