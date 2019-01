Offiziell: Alex Meier zurück beim FC St. Pauli – Jetzt spricht der Torjäger!  

„Ich erinnere mich gerne an meine erste Zeit bei St. Pauli. Ich habe hier den Sprung ins Profigeschäft geschafft. Ich habe den Klub seitdem immer verfolgt und habe in dieser Saison eine absolut positive Entwicklung festgestellt" , sagt Meier zu seinem Pauli-Comeback.

Meier ist inzwischen 35 Jahre alt, in der Saison 2017/18 kam er das letzte Mal für die Eintracht in der Bundesliga zum Einsatz. Er plagte sich häufig mit Verletzungen herum. Doch nun blickt er wieder positiv in die Zukunft. Mit seinem neuen Verein steht er aktuell auf dem dritten Platz in der 2. Liga. „Ich bin überzeugt, dass wir diesen positiven Weg auch in der Rückserie weiter gehen können", sagt Meier: "Dabei will ich dem Klub jetzt helfen und deshalb war ich auch bereit, einen leistungsbezogenen Vertrag zu unterschreiben."