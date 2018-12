Bericht: Alex Meier gibt Comeback - Transfer zum FC St. Pauli fix

Meier hielt sich zuletzt bei Admira Wacker in Österreich und dem deutschen Oberligisten FC Süderelbe fit. Sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt wurde trotz einer Ausbeute von 137 Toren in 379 Spielen innerhalb von 13 Jahren nicht verlängert. Laut Bild-Bericht soll auch Hannover 96 an einem Meier-Transfer interessiert gewesen sein - allerdings habe Meier (geboren in Buchholz in der Nordheide) wieder in Hamburg spielen wollen.