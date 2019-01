"Werder nimmt 96 sehr, sehr ernst": Keine Insider-Infos von Bremen-Hospitant Alexander Kiene

Alexander Kiene kennt sich aus – mit Bremen und in Hannover. Der Ex-Trainer von Regionalligist TSV Havelse wohnt in Wettbergen, spielte bei den Altherren von Hannover 96 und kennt viele Mitarbeiter des Vereins. Im Rahmen der Fußballlehrer-Ausbildung (höchste Trainerlizenz) hospitiert er beim nächsten Gegner der "Roten", beim SV Werder Bremen, und bei dessen Coach Florian Kohfeldt. Auch im Wintertrainingslager in Südafrika war er mit.

Kiene weiß, wie Werder sich vorbereitet hat

Bis zur Fußballlehrer-Prüfung stehen zehn Monate Ausbildung an, acht Wochen davon verbringt er an der Weser. Und wie tickt der vielgelobte Kohfeldt vor dem 96-Spiel? Der Trainer wisse, „wie die Vorbereitung und Tests bei Hannover gelaufen sind. Aber das wird andersrum genauso gelten. Klar ist, dass Werder eine attraktive, offensive Spielidee hat, die sie auch in Hannover durchsetzen wollen.”