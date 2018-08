Alexander gegen Mischa Zverev: Erstes Bruderduell auf der ATP-Tour perfekt

Anzeige

Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Hartplatz-Turnier in Washington das Achtelfinale erreicht und spielt nun erstmals auf der ATP-Tour gegen seinen Bruder Mischa. Der 21-jährige Tennisprofi aus Hamburg gewann am Mittwoch (Ortszeit) sein Auftaktmatch gegen den Tunesier Malek Jaziri in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1. Wegen Regens war die Zweitrunden-Partie am Dienstag unterbrochen und erst am nächsten Tag fortgesetzt worden.

Da auch Zverevs neun Jahre älterer Bruder Mischa erfolgreich in das Turnier gestartet war, kommt es im Achtelfinale zum Bruderduell der beiden. Mischa Zverev bezwang den US-Amerikaner Tim Smyczek ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (9:7). In der ersten Runde hatten beide ein Freilos gehabt.

Verdirbt Mischa Zverev seinem Bruder die Titelverteidigung in Washington?

Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist beim Turnier in der US-Hauptstadt an Nummer eins gesetzt und sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel. Nun könnte ihm ausgerechnet der eigene Bruder bei der Titelverteidigung im Weg stehen. Seitdem die Zverevs auf der ATP-Tour unterwegs sind, fiebern die Tennis-Fans einem möglichen direkten Aufeinandertreffen entgegen.

Am späten Donnerstagabend (die Startzeit ist von den anderen Matches des Tages und dem zuletzt unbeständigen Wetter in Washington abhängig) hat das Warten ein Ende. Die aktuelle Nummer drei der Welt (Alexander) trifft auf den 42. der ATP-Weltrangliste (Mischa). Obwohl sie sich zum ersten Mal auf der Tour begegnen, ist das Duell von Alexander Zverev und dessen neun Jahre älterem Bruder natürlich kein Match zweier Unbekannten. Neben unzähligen Trainingssessions traf man bereits auch Challenger-Ebene aufeinander. 2014 in Houston und 2012 in Dallas siegte Mischa, diesmal geht jedoch der jüngere Bruder als Favorit ins Match.

