Alexander Nouri beim FC Ingolstadt entlassen: Trainer-Wechsel in 2. Liga

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat sich am Montagabend mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Alexander Nouri getrennt. Auch Co-Trainer Markus Feldhoff muss die „Schanzer“ verlassen. Als Interimstrainer fungiert laut Mitteilung des Klubs bis auf Weiteres der U19-Trainer Roberto Pätzold. Nouri übernahm erst vor 64 Tagen den FC Ingolstadt, holte in acht Spielen aber lediglich drei Punkte. Der FCI steht aktuell auf dem 18. Tabellenplatz in der 2. Liga. An den ersten sechs Spieltagen saß noch Stefan Leitl auf der Bank.