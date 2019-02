Notbremse gegen Gladbach: Zwei Spiele Sperre für Schalke-Keeper Nübel

Der deutsche U21-Keeper hatte am Samstag in der 59. Minute die Notbremse gegen Thorgan Hazard gezogen und war von Schiedsrichter Marco Fritz vom Platz gestellt worden. Sehr zum Ärger von Trainer Domenico Tedesco, der moniert hatte, dass die Gladbacher zuvor einen Freistoß irregulär ausgeführt und so die Situation vor dem Schalker Tor ermöglicht hatten. "Es ist ein bisschen krass, dass es uns fast jede Woche trifft. Ich weiß nicht, wie es das Regelwerk vorsieht, aber ich sage nur, dass der Freistoß zehn Meter zu weit vorne angeführt wird", erklärte Tedesco nach dem Spiel sichtlich erbost bei Sky.

Alexander Nübel fehlt auch gegen den FC Bayern

Für Nübel kam Ralf Fährmann in die Partie, der Routinier hatte zuvor seinen Platz zwischen den Pfosten an den 22-Jährigen verloren. Nübel fehlt damit auch in der Begegnung der Gelsenkirchener am Samstag beim FC Bayern München. Das Urteil ist nach DFB-Angaben rechtskräftig.