Alexander Zverev gewinnt Auftakt-Match der ATP-Finals - Erfolg gegen Cilic

Alexander Zverev hat bei den ATP World Tour Finals einen Start nach Maß hingelegt und darf beim Jahresendturnier in London auf den erstmaligen Einzug ins Halbfinale hoffen. Der 21 Jahre alte Hamburger schlug am Montag Australian-Open-Finalist Marin Cilic klar mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) und machte damit in der Vorrundengruppe „Guga Kuerten“ einen Riesenschritt in Richtung Weiterkommen. Nach einem schwachen Start und einem 2:5-Rückstand wurde Zverev im Verlauf immer stärker und ließ seinem kroatischen Widersacher in einer von Fehlern geprägten Partie im entscheidenden Tiebreak keine Chance. Auf den verwandelten Matchball nach 2:06 Stunden reagierte Zverev erleichtert, er winkte freudig ins Publikum. „Es war zu 100 Prozent ein Arbeitssieg. Bei so einem Turnier möchtest du nicht mit einer Niederlage starten“, sagte der Deutsche bei Sky.

Deutschlands größtes Tennistalent: Die Karriere von Alexander Zverev in Bildern Die großen Erfolge auf Grand-Slam-Ebene sind für Alexander Zverev (*20.04.1997) bislang noch ausgeblieben, auf der ATP-Tour hat der Deutsche aber schon für jede Menge Furore gesorgt. Der SPORTBUZZER zeigt seine bisherige Karriere in Bildern. © 2018 Getty Images Seine Tenniskarriere beginnt in Hamburg beim Uhlenhorster HC. Wie bei Bruder Mischa, der knapp zehn Jahre älter ist, übernimmt Alexander senior früh das Training des jüngsten Familiensprosses. Noch heute ist der ehemalige sowjetische Profitennisspieler (beste Weltranglistenplatzierung: 175) Trainer seiner beiden Söhne. Auch Mutter Irina war übrigens Profispielerin, 1993 erreichte sie Platz 380 der Weltrangliste. © getty/Bongarts Erste große Erfolge feiert Alexander, "Sascha" genannt, auf der Juniorentour. 2013 unterliegt er im Finale der French Open Christian Garín mit 4:6 und 1:6, ehe er mit gerade einmal 16 Jahren sein ATP-Tour-Debüt in seiner Heimatstadt Hamburg feiert. In der ersten Runde unterliegt er dem Spanier Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen. © 2013 Getty Images Das Jahr 2014 beginnt für den großgewachsenen Schlaks erfreulich: Drei Monate vor seinem 17. Geburtstag siegt Zverev in der Juniorenkonkurrenz der Australian Open. © 2014 Getty Images Auch erste Erfolge im Erwachsenenbereich lassen nicht mehr lange auf sich warten: Im Juli triumphiert Zverev beim Challenger-Turnier in Braunschweig. Auf seinem Weg zum Titel wirft er dabei drei Topp-100-Spieler aus dem Wettbewerb. Durch den Sieg rutscht er erstmals in die Top 300 der Weltrangliste vor. Wenige Tage später gelingt ihm der erste Sieg auf der ATP-Tour: Bei den German Open entscheidet er das Duell mit dem Weltranglisten-51. Robin Haase mit 6:0 und 6:2 für sich. Sensationell schlägt Zverev in der zweiten Runde dann zunächst Top-20-Spieler Mikhail Youzhny, ehe er durch Siege über Santiago Giraldo und Tobias Kamke bis ins Halbfinale des Turniers vorrückt. Dort unterliegt er David Ferrer dann klar mit 0:6 und 1:6. © imago/Eibner Durch seinen zweiten Erfolg auf Challenger-Ebene in Heilbronn entert Zverev Anfang 2015 die Top 100 der Welt. In Wimbledon folgen das Grand-Slam-Debüt und der erste Fünfsatzsieg des Supertalents. Auf dem "heiligen Rasen" ist in Runde zwei gegen Denis Kudla Schluss. © 2015 Getty Images Am Ende der Saison wird Zverev für seine herausragenden Leistungen mit dem "ATP Star of Tomorrow"-Award ausgezeichnet. © 2015 Getty Images 2016 debütiert der 1,98 Meter große Teenager im Davis Cup für die deutsche Mannschaft. Gegen Tschechien kassiert der 19-Jährige von Tomas Berdych und Lukas Rosol aber zwei Niederlagen. © 2016 Getty Images Durch erste Finalteilnahmen auf der Tour in Nizza und Halle rückt Zverev bis in die Top 30 vor. Im Herbst feiert er in Sankt Petersburg dann endlich seinen ersten ATP-Titel. Viele Experten sehen in dem 19-Jährigen schon jetzt eine zukünftige Nummer eins der Weltrangliste. © imago/Russian Look 2017 reihen sich die Erfolge beinahe nahtlos aneinander: Nach Turniersiegen in Montpellier und beim Heimturnier in München rückt Zverev beim Masters in Madrid im Frühjahr ins Viertelfinale vor - eine Woche später bejubelt er in Rom seinen ersten Masters-Triumph. Im Finale schlägt er den Serben Novak Djokovic mit 6:4 und 6:3. © 2017 Getty Images Seine Grand-Slam-Bilanz bleibt indes weiterhin durchwachsen. Im Herbst zieht Zverev durch Turniersiege in Washington und beim Masters in Montreal trotzdem erstmals in die Top 10 ein. © imago/Icon SMI Im Frühjahr 2018 verteidigt er zunächst seinen Titel in München und triumphiert dann in Madrid zum dritten Mal bei einem Masters-Event. Bei den French Open kommt der 21-Jährige erstmals bei einem Grand Slam über das Achtelfinale hinaus, muss sich im Viertelfinale aber dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben. © 2018 Getty Images Längst ruhen alle Hoffnungen des deutschen Herrentennis auf dem 21-jährigen Zverev. Dem fehlen noch die Erfolge auf Grand-Slam-Ebene. Auch in Wimbledon scheitert der emotionale Kämpfertyp früh, in Runde drei ist gegen den Letten Ernests Gulbis Schluss. Bei den US Open war ebenfalls in Runde drei Schluss - gegen Philipp Kohlschreiber. Unschön fallen immer wieder die Meckereien und Arroganzerscheinungen des vielleicht größten Talents auf der Tour auf. © 2018 Getty Images

Zverev benötigt noch mindestens einen Sieg zum Weiterkommen

Cilic war im Vorfeld als großer Rivale des Hamburgers um einen möglichen zweiten Gruppenplatz hinter Branchenprimus Novak Djokovic gehandelt worden. Nun dürfte Zverev schon ein Sieg aus den beiden Spielen gegen den Serben Djokovic und John Isner aus den USA reichen, um erstmals die Vorschlussrunde bei der inoffiziellen WM zu erreichen. Schon im Vorjahr hatte der Deutsche seine Auftaktpartie in London gegen Cilic gewonnen, war im Anschluss aber mit zwei Niederlagen noch in der Gruppe ausgeschieden. Nachdem er bei den Grand Slams 2018 wieder drei Mal in der ersten Turnierwoche scheiterte, will Zverev fortan endlich um die großen Titel mitspielen - und damit am besten schon in der britischen Hauptstadt beginnen. Auch dafür hat der Youngster den Tennis-Routinier Ivan Lendl in sein Trainerteam geholt.

Zverev muss sich für Djokovic-Duell deutlich steigern