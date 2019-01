Harter Kampf bei den Australian Open: Alexander Zverev erreicht die dritte Runde

Alexander Zverev hat mit großer Mühe wie in den vergangenen beiden Jahren die dritte Runde bei den Australian Open der Tennisprofis erreicht. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg schlug den Franzosen Jérémy Chardy am Donnerstag in Melbourne 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1.

Dabei vergab Zverev schon im vierten Satz einen Matchball. Nächster Gegner an diesem Samstag ist der australische Außenseiter Alex Bolt. Der Weltranglisten-155. ist dank einer Wildcard dabei. Bei einem Sieg würde der 21-jährige Zverev erstmals das Achtelfinale in Australien erreichen. "Ich bin froh, dass ich weiter bin und ich denke, dass das ein sehr interessantes Match wird", sagte Zverev bei Eurosport.

Maximilian Marteter scheitert als vorletzter Deutscher

Neben Zverev steht von den 13 gestarteten Deutschen nur Angelique Kerber in der Runde der letzten 32. Die Wimbledonsiegerin trifft am Freitag auf die Weltranglisten-240. Kimberly Birrell, die ebenfalls dank einer Wildcard im Feld des mit 39 Millionen Euro dotierten Grand-Slam-Turniers steht.

Der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer war zuvor als vorletzter der sieben deutschen Herren bei den Australian Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-71. verlor am Donnerstag in Melbourne 6:7 (8:10), 6:7 (8:10), 7:5, 4:6 gegen den an Nummer 28 gesetzten Franzosen Lucas Pouille.

Der 23 Jahre alte Linkshänder bot über weite Strecken eine gute Leistung in der engen Partie, konnte aber in beiden Tiebreaks Satzbälle nicht nutzen. Nach 3:22 Stunden nutzte Pouille seinen ersten Matchball. Als letzter Deutscher bei den Herren hat nun noch Alexander Zverev die Chance auf den Einzug in die dritte Runde.