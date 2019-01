Tennis-Weltmeister Alexander Zverev fühlt sich trotz kleiner Verletzungsprobleme fit für die Australian Open. Der Weltranglisten-Vierte war am Donnerstag beim Training in Melbourne umgeknickt und hatte zuvor wegen einer Oberschenkelblessur pausiert. Der Sieger der ATP Finals kündigte am Samstag an, in der ersten Runde am Dienstag gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit einem Tapeverband am Knöchel anzutreten. „Der Fuß tut ein bisschen weh. Es ist wie ein blauer Fleck auf dem Knochen“, sagte Zverev: „Das braucht Zeit. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen.“