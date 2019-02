Alexander Zverev: Diesen Rat gibt ihm Tennis-Ikone Boris Becker

Boris Becker ist zufrieden mit der Entwicklung, die das deutsche Herren-Tennis unter seiner Leitung in den vergangenen anderthalb Jahren genommen hat. "Es geht in die richtige Richtung", sagte die deutsche Ikone dieses Sports am Sonntag im Rahmen der Laureus World Sports Awards im Fürstentum Monaco. Begründung: "Wir haben mit Alexander Zverev die Nummer drei der Welt, mit Rudi Molleker haben wir außerdem den besten 18-Jährigen der Welt", so Becker, der seit August 2017 als sogenannter Head of Men's Tennis im DTB beschäftigt ist.