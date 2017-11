Alexander Zverev gewinnt Auftakt der Tennis-WM

Platz 9: Jesse Owens (†, Leichtathletik). Punkte: 234. Der US-Amerikaner nahm an den Olympischen Sommerspielen 1936 in Deutschland teil. Mit vier Goldmedaillen (Erstplatzierung bei drei Sprintdisziplinen und beim Weitsprung) war er deren erfolgreichster Athlet.

Platz 27: Tom Brady (39, American Football). Punkte: 61. Der Amerikaner zog mit den New England Patriots siebenmal in den Super Bowl ein und gewann fünfmal. Viermal wurde er zum MVP gewählt.

Platz 30: Björn Borg (61, Tennis). Punkte: 52. Der Schwede gewann 11 Grand-Slam-Turniere, darunter zwischen 1976 und 1980 fünfmal in Folge in Wimbledon. In den Jahren 1979 und 1980 führte er die Weltrangliste an.

Platz 35: Mike Tyson (51, Boxen). Punkte: 43. Der „baddest man on the planet“ aus Brooklyn, New York, wurde im Alter von 20 Jahren jüngster Schwergewichts-Weltmeister der Geschichte und war der erste Boxer, der gleichzeitig die Titel der drei großen Organisationen WBA, WBC und IBF hielt.

Platz 38: Michael Edwards (53, Skispringen). Punkte: 40. Der Kult-Engländer wurde als „Eddie the Eagle↨ bekannt, nahm als erster Brite seit 1929 an olympischen Skisprung-Events teil und wurde später Stunt-Jumper.

Platz 45: Rosi Mittermaier (66, Ski alpin). Punkte: 31. Zweimal wurde die Deutsche Olympiasiegerin, dreimal außerdem Weltmeisterin. Ihre Medaillen holte sie in den Kategorien Abfahrt, Slalom, Riesenslalom und in der Kombination.

