Alexander Zverev steht beim Tennis-Turnier in Miami im Halbfinale

Deutschlands bester Tennisspieler, Alexander Zverev, hat beim Hartplatz-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Der 20-jährige Hamburger gewann am Donnerstag (Ortszeit) sein Viertelfinal-Match gegen den Kroaten Borna Ćorić glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:4. Das entscheidende Break gelang dem an Nummer vier gesetzten Zverev im achten Spiel des zweiten Satzes.