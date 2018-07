Alexander Zverev steht nach Aufholjagd in der 3. Runde von Wimbledon

Alexander Zverev hat das Marathon-Match gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz für sich entschieden und ist in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen.

Mit einer erneut grandiosen Aufholjagd hat Deutschlands große Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ein drohendes Zweitrunden-Scheitern in Wimbledon abgewendet. In Kämpfermanier stemmte sich der Hamburger am Freitag im zweiten Teil gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz gegen das frühe Aus und zog dank einer beeindruckenden Leistung doch noch in die dritte Runde ein. Nach dem 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2 hat der Mitfavorit am Samstag die Chance auf das Achtelfinale. Zverev streckte die Arme in die Höhe und den Daumen nach oben, nachdem er die knifflige Situation gemeistert hatte, in die er sich am Vortag gebracht hatte. „Gestern aufzuhören und eins zu zwei Sätze hinten zu sein, war kein gutes Gefühl“, sagte er. „Ich hoffe jetzt, dass ich noch ein paar weitere Matches haben werde. Unglücklicherweise sind wir im Fußball schon raus, ich hoffe, die Zuschauer können jetzt noch ein bisschen Tennis sehen.“

Die 10 bestbezahlten Tennis-Profis 10. Platz - Tomas Berdych. Preisgeld insgesamt: 28.683.100 US-Dollar. Der Tscheche konnte bislang noch keinen Grand-Slam-Titel holen, gewann aber bereits zwei Mal den Davis Cup. © Rooney / Getty 9. Platz - David Ferrer. Preisgeld insgesamt: 30.915.800 US-Dollar. Der Spanier wird seit dem Jahr 2000 in der Tennis-Weltrangliste aufgeführt. Seine größten Erfolge waren drei Siege beim Davis Cup. © Kanaris / Getty 8. Platz - Stanislas Wawrinka. Preisgeld insgesamt: 30.955.500 US-Dollar. "Stan the man", wie seine Fans ihn liebevoll nennen, wurde zum Schweizer des Jahres 2013 gewählt. Er konnte bislang drei Grand-Slam-Titel gewinnen. © Barbour / Getty 7. Platz - Marija Scharapowa. Preisgeld insgesamt: 37.029.476 US-Dollar. Im Jahr 2016 wurde Scharapowa positiv auf Doping getestet und für 15 Monate gesperrt. Seit ihrer ersten Profisaison im Jahr 2001 konnte sie 5 Grand-Slam-Turniere gewinnen. © Rooney / Getty 6. Platz - Venus Williams. Preisgeld insgesamt: 39.900.489 US-Dollar. Die ältere Schwester von Serena Williams ist bereits seit 1994 Profi. Sie gewann bisher sieben Grand-Slam-Turniere. © Brunskill / Getty 5. Platz - Andy Murray. Preisgeld insgesamt: 60.807.600 US-Dollar. Der Brite ist der einzige Tennisspieler der Welt, der zweimal in Folge Olympiagold im Einzel gewann. © Brunskill / Getty 4. Platz - Serena Williams. Preisgeld insgesamt: 84.463.131 US-Dollar. Die US-Amerikanerin gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Seit ihrer ersten Profisaison 1995 konnte sie 23 Grand-Slam-Titel gewinnen. © Spencer / Getty 3. Platz - Rafael Nadal. Preisgeld insgesamt: 94.936.800. Für viele Experten ist Nadal der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Er gewann bisher 16 Grand-Slam-Titel. © Dodge / Getty 2. Platz - Novak Djokovic. Preisgeld insgesamt: 109.995.000 US-Dollar. Der Serbe war der erste Tennisspieler, der die Marke von 100 Millionen US-Dollar Preisgeld überschritten hat. © Spencer / Getty 1. Platz - Roger Federer. Preisgeld insgesamt: 115.542.000 US-Dollar. Der 20-malige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz ist mit seinen 36 Jahren die älteste Nummer Eins der Tennis Weltrangliste. © Denholm / Getty

Es war durchaus Glück für Zverev, dass am Donnerstagabend nach einem desaströsen Tiebreak ohne einen Punktgewinn im dritten Satz wegen der Dunkelheit abgebrochen wurde. Mit dem Wissen, dass jeder weitere verlorene Satz und eine kleine Schwäche das Aus bedeutet, begann für ihn die Fortsetzung. Mit seinem Können setzte er sich durch. Wieder einmal ist ihm das Comeback gelungen. Schon auf der roten Asche in Paris bei den French Open vor einem guten Monat hatte der Weltranglisten-Dritte das Kunststück vollbracht, dreimal nacheinander einen 1:2-Satzrückstand zu drehen. Erstmals zog Zverev in Paris mit diesen verrückten und spannenden Aufholjagden in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein. In Wimbledon strebt der jüngere Zverev-Bruder nun am Samstag gegen Ernests Gulbis erst einmal den Sprung in die Runde der besten 16 an. Der Qualifikant aus Lettland ist eine machbare Aufgabe, gegen ihn gespielt hat er noch nie. Der 20-jährige Fritz bestätigte schnell die Einschätzung von Boris Becker, für Zverev eine „anstrengende“ Aufgabe zu sein. Als die Fortsetzung am Freitagmittag begann, war Vater Alexander Zverev senior die Anspannung auf der Tribüne anzusehen.