Alexander Zverev verabschiedet sich aus Wimbledon mit Pöbeleien und Arroganz-Anfall

Erst pöbelte er gegen Schieds- und Linienrichter, dann leistete sich Alexander Zverev nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon auch noch einen Arroganz-Anfall. Im Anschluss an die Fünf-Satz-Niederlage gegen den Letten Ernests Gulbis gab Zverev mit Blick auf die Rückkehr in seine Wahlheimat Monte Carlo zu Protokoll: „Ich bin auf dem Boot in Monte Carlo, ihr werdet mich hier nicht mehr sehen. Morgen und übermorgen bin ich am Wasser.“