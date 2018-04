Alle Details: So plant Trainer Thomas Tuchel das neue PSG

Anzeige

Frankreich statt England oder Deutschland. Paris statt London oder München. Ligue 1 statt Premier League oder Bundesliga. PSG statt Arsenal oder Bayern. Thomas Tuchel (44) wird zur neuen Saison Trainer von Paris St. Germain – nach Informationen des SPORTBUZZER sind alle Details geregelt. Er bekommt einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison.

Offizielle Bestätigung nach Titelgewinn

Damit ist der aktuell wohl begehrteste deutsche Trainer endgültig vom Markt und wird sein Glück im Ausland versuchen. Nach fünf erfolgreichen Jahren bei Mainz 05 und zwei bei Borussia Dortmund (inklusive DFB-Pokalsieg) übernimmt Tuchel nach einem Jahr Pause nun also den Klub der Superstars Neymar, Mbappé und Cavani. Er beerbt Unai Emery, der im Achteltelfinale der Champions League an Real Madrid scheiterte. Die Klubverantwortlichen und die Tuchel-Seite werden den Deal frühestens nach dem Gewinn der französischen Meisterschaft offiziell bestätigen. Sechs Spieltage vor Saisonende hat der Tabellenführer 14 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten AS Monaco.

PSG: Das erwartet Tuchel beim Scheichklub Thomas Tuchel trifft in Paris nicht nur auf Klubeigener Al-Khelaifi (l.), sondern auch auf Fußball-Weltstars wie Mbappé und Neymar. © Imago-Montage Der Parc des Princes ist die neue Heimspielstätte von Thomas Tuchel. Das Stadion im 16. Arrondissement hat Platz für knapp 48 000 Zuschauer und ist damit deutlich kleiner als der Signal Iduna Park in Dortmund (81 000 Plätze), Tuchels letzte Wirkungsstätte. © 2017 Getty Images Präsident des Vereins ist Nasser Al-Khelaifi. Der Geschäftsmann aus Katar ist Vorsitzender der Firma Qatar Sports Investments, die zu 100% Anteilseigner des Klubs ist. © 2017 Getty Images Im vergangenen Sommer lotste Al-Khelaifi Kylian Mbappé an die Seine, das erst 19 Jahre junge Stürmerjuwel wurde aber erstmal nur vom AS Monaco ausgeliehen. Im kommenden Sommer wird der junge Franzose für 180 Millionen Euro offiziell nach Paris wechseln. © 2017 Getty Images Superstar Neymar ist dann bereits ein Jahr ein Pariser. Der Brasilianer, für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro gekommen, wird aller Vorraussicht nach in der kommenden Saison der Topstar Tuchels sein. Nach seinen Engagements bei Mainz 05 und Borussia Dortmund wird Tuchel auch auf viele weitere internationale Stars wie Edinson Cavani oder Angel dí Maria zurückgreifen können. © 2017 Getty Images Mit Kevin Trapp und Julian Draxler erwarten Tuchel in Paris auch zwei deutsche Spieler. Draxler stand in der laufenden Saison trotz gigantischer Konkurrenz bereits 41 Mal auf dem Feld und war an 14 Treffern direkt beteiligt. Trapp spielte bislang nur eine Nebenrolle, in der Liga kam der Torwart erst zu drei Einsätzen. © 2017 Getty Images Ob das Starensemble mit Tuchel endlich nach der Champions League greifen kann? Nach dem diesjährigen Ausscheiden aus der Königsklasse bleibt der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1996 der größte internationale Triumph des Vereins. © imago National purzelten die Erfolge dafür in den vergangenen Jahren nur so: Zwar verpasste PSG in der letzten Saison die Meisterschaft, davor konnten die Hauptstädter den Titel aber vier Mal in Folge einstreichen. Insgesamt weist Paris bislang sechs Meisterschaften und elf Pokalsiege auf. In der laufenden Saison rangiert der Klub erneut mit großem Abstand auf dem ersten Platz. © imago/IBL Erst seit wenigen Jahren unterhalten die Pariser Anhänger eine intensive Rivalität zur Fanszene von Olympique Marseille. Neben dem sportlichen Erfolg geht es auch um die Größe und den Einfluss der beiden französischen Klubs mit den meisten Anhängern des Landes. © imago/PanoramiC

Der SPORTBUZZER erfuhr aber, dass sich PSG-Mehrheitseigentümer Tamim ben Hamad al Thani, Präsident Nasser al Khelaifi und Sportdirektor Antero Henrique längst auf Tuchel geeinigt haben. Er überzeugte sie in diversen Gesprächen von seinem Plan und setzte sich gegen namhafte Konkurrenten durch. Denn PSG beschäftigte sich unter anderem auch intensiv mit Antonio Conte (FC Chelsea), Massimo Allegri (Juventus Turin) und Luis Enrique (zuletzt FC Barcelona). Auch Tuchel hatte diverse Möglichkeiten und in den letzten Monaten immer wieder konkrete Angebote aus dem In- und Ausland. Vor einigen Wochen sagte er dem FC Bayern ab, nachdem die Verantwortlichen des Deutschen Meisters sich monatelang nicht auf ihn als Heynckes-Nachfolger hatten einigen können. Aber auch von Seiten der Londoner Klubs FC Arsenal, Chelsea und Tottenham gab es Interesse, genau wie von Vereinen aus Spanien und Italien.

Tuchel kann Kader nach seinen Wünschen umbauen

Warum sich Tuchel am Ende für PSG entschied, dürfte auf der Hand liegen. Die Möglichkeiten beim Scheich-Klub sind schier unerschöpflich. Der Emir von Katar zählt zu den reichsten Männern auf diesem Planeten. Sein Vermögen wird auf 70 Milliarden Euro geschätzt. Und er hat nur ein Ziel: Er will in den nächsten Jahren die Champions League an die Seiné holen – genau das ist auch der große Traum des ehrgeizigen Tuchel. Und die Chancen dafür sah er vermutlich unter allen Interessenten bei PSG am größten. Der Verein hat sich in den letzten Jahren immer besser aufgestellt, auf allen Ebenen arbeiten absolute Profis und Experten, die sich PSG aus der ganzen Welt geangelt hat. Auch das Nachwuchs- und Trainingszentrum genügt allerhöchsten internationalen Ansprüchen, zudem soll Tuchel die Mannschaft nach seinen Wünschen umbauen und weiter verstärken können.

Draxler soll bei PSG bleiben

Die Pariser Bosse erhoffen sich vom deutschen Coach, der mittlerweile auch Französisch gelernt hat, dass er Titel einfährt. Aber auch, dass er die Mannschaft und die Spielweise weiterentwickelt, wie es ihm beispielsweise auch beim BVB gelungen ist. Emery traut man dies offensichtlich nicht mehr zu, auch die Stars waren zuletzt immer seltener mit seinen Ansichten einverstanden. Spannend wird sein, wie Tuchel mit Diven wie Neymar umgeht. Mit Julian Draxler soll er übrigens auch in Zukunft planen – unter Emery gehörte der Nationalspieler nicht immer zum Stammpersonal.

Tuchels Trainerteam kommt mit zu PSG

Tuchel hat sich In den vergangenen Monaten weitergebildet, schnupperte in verschiedene Sportarten rein, schaute sich Tennis und Basketball an, traf sich mit vielen Experten und Kollegen – unter anderem auch mit ManCity-Coach Pep Guardiola. Die beiden schätzen sich bereits seit Jahren und tauschen sich immer wieder intensiv über den Fußball und seine Entwicklungen aus. Ab der kommenden Saison sind sie aber wieder Konkurrenten, wenn es darum geht, die größte internationale Trophäe, den Henkelpott zu gewinnen. Als gesichert gilt, dass Tuchel auch in Paris auf sein bewährtes Trainerteam mit Assistent Arno Michels, Athletiktrainer Rainer Schrey und Videoanalyst Benjamin Weber setzen wird. Allerdings ist es durchaus auch denkbar, dass dieses Team noch mit weiteren Topleuten ergänzt wird.

KOMMENTIEREN