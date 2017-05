Alle Fakten zum 96-Gastspiel beim 1. FC Heidenheim

Die Ausgangslage:

Hannover 96 reist als Tabellendritter zum 1. FC Heidenheim (Tabellenplatz 7). Die Situation im Ausftiegsrennen lässt praktisch keinen Punktverlust zu: der VfB Stuttgart führt die Tabelle mit 63 Zählern an, dahinter stehen 96 und Erzrivale Eintracht Braunschweig punktgleich mit jeweils 60 Zählern, wobei der BTSV das bessere Torverhältnis aufweisen kann. In Lauerstellung befindet sich auf Platz 3 Union Berlin (57 Punkte), das am Montag in Braunschweig antritt.