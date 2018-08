"Alle Jahre wieder": Netzreaktionen zum Champions-League-Aus von RB Salzburg

Selbst eine 2:0-Führung reichte RB Salzburg zum Einzug in die Champions League nicht. Beide Treffer für den Gastgeber erzielte Munas Dabbur (45. Minute/48./Foulelfmeter), El Fardou Ben Nabouhane (65./66.) sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von nur gut einer Minute für den Ausgleich. Im Hinspiel in Belgrad hatte es in der Vorwoche ein 0:0 gegeben.