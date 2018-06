Alle Termine, alle Ziehungen: In diesen WM-Gruppen drohen Los-Entscheide!

Entscheidet das Los über das deutsche Schicksal bei der Fußball-WM? Ein solches Szenario ist durchaus denkbar. Gewinnt Deutschland am letzten Spieltag der Vorrunde beispielsweise mit 2:1 gegen Südkorea – und Schweden mit dem gleichen Ergebnis gegen Mexiko, entscheidet sich per Los, ob Deutschland oder Schweden Gruppenerster der Gruppe F wird. „Wenn man vorm Fernseher sitzt und dann so eine Auslosung sehen würde – das wäre skurril“, sagte DFB-Star Marco Reus nach der Partie gegen Schweden – und jetzt stehen auch die Los-Termine fest!

Eine mögliche Los-Entscheidung über einen deutschen Achtelfinaleinzug bei der Fußball-WM würde kurz nach dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr) stattfinden. Der Weltverband Fifa setzte eine mögliche Ziehung für 18 Uhr am gleichen Abend im Pressekonferenzraum des Moskauer Spartak-Stadions an. Die Veranstaltung ist für Medien geöffnet und würde live im Internet gestreamt werden, wie die Fifa auf Anfrage mitteilte – Deutschland spielt allerdings in Kasan, müsste sein Schicksal also tatsächlich am Bildschirm mitverfolgen.