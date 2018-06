Alle WM-Eröffnungsspiele im Überblick: Fotos, Ergebnisse, Anekdoten

1966: Shake-Hands zum Auftakt. Bei der WM in England wird erstmals ein offizielles Eröffnungsspiel ausgetragen. Queen Elizabeth II. schüttelt im Wembley-Stadion Bobby Moore die Hand, dem Kapitän des Gastgebers und späteren Weltmeisters England. Die 87.000 Zuschauer sehen aber anschließend im Auftaktspiel gegen Uruguay keine Tore. © imago/United Archives International

1970: 107.000 Zuschauer im Aztekenstadion (Mexiko-Stadt) und ein Deutscher mittendrin. Kurt Tschenscher, West-Deutschlands Top-Schiri der 1960er Jahre, leitet das Spiel UdSSR gegen Mexico (0:0). Und zeigt Kachi Assatiani (UdSSR, links) die erste gelbe Karte in der WM-Geschichte. © imago/Horstmüller

1974: Immer wieder ist Jugoslawiens Torwart Enver Marić den brasilianischen Stars um Jairzinho (rechts) im Weg. Der Außenseiter erkämpft sich gegen den amtierenden Weltmeister ein 0:0 zum Auftakt im Frankfurter Waldstadion und später sogar den Gruppensieg. In der zweiten Runde, die damals noch in Vierergruppen ausgetragen wurde, sind die Jugoslawen dann aber überfordert und verlieren alle drei Spiele, u.a. gegen den späteren Weltmeister Bundesrepublik Deutschland. © imago/Horstmüller

1978: Diese WM war hochpolitisch, weil bei Gastgeber Argentinien eine Militärdiktatur herrschte. Folterungen und Ermordungen waren an der Tagesordnung. DFB-Präsident Hermann Neuberger empfing während des Turniers einen Nazi-Propagandisten und verpflichtete die deutschen Spieler, Diktator Videla die Hand zu geben. Entsprechend fielen die Spieler dann politisch nur durch naive oder empathielose Aussagen auf, beispielsweise Berti Vogts und Manfred Kaltz. Der einzig sichtbare Protest gelang den Platzwarten. Im Gedenken an die vielen Verschwundenen strichen sie die unteren Enden der Torpfosten schwarz an und erklärten das zur "traditionellen Bemalung". So auch beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Polen (0:0) vor 67.000 Zuschauern in Buenos Aires. © imago/Sportfoto Rudel

1982: Hier schreibt Erwin Vandenbergh Geschichte: Der Belgier überwindet Torwart Ubaldo Fillol und erzielt das erste Eröffnungsspiel-Tor überhaupt. Die Belgier gewinnen in Barcelona völlig überraschend mit 1:0 gegen Argentinien, sichern sich später auch den Gruppensieg. Der Titelverteidiger mit Diego Maradona an der Spitze muss deshalb in der zweiten Runde in eine Hammergruppe mit Brasilien und dem späteren Weltmeister Italien - und scheidet aus. © imago/WEREK

1986: Und wieder eine unangenehme Überraschung für den Titelverteidiger. Italien ist vor 96.000 Zuschauern im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zwar die überlegene Mannschaft und hat viele Torchancen. Aber nur Alessandro Altobelli (43.) trifft. Als Radoslaw Zdrawkow flankt, köpft Nasko Sirakow zum glücklichen 1:1-Endstand (85.). Anpfiff war übrigens um 12 Uhr Ortszeit, damit die TV-Zuschauer in Europa das Spiel im Abendprogramm verfolgen können. © imago/Pressefoto Baumann

1990: Das war keine Überraschung, das war eine Sensation: Dieses artistische Kopfballtor von Francois Omam-Biyik beschert Kamerun den 1:0-Sieg vor 73.000 Zuschauern im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Roberto Sensini (links) und Juan Simon von Titelverteidiger Argentinien schauen zu. Die Südamerikaner rutschen als Gruppendritter gerade so noch ins Achtelfinale, kämpfen sich dann aber u.a. gegen Brasilien und Italien bis ins Endspiel (0:1 gegen Deutschland). Die tapferen Kameruner um den 38-jährigen Star Roger Milla schaffen es immerhin bis ins Viertelfinale.

1994: Boliviens Torwart Carlos Trucco und Jürgen Klinsmann schießt zum 1:0-Siegtreffer ein: Als erster amtierender Weltmeister gewinnt Deutschland ein WM-Eröffnungsspiel - wenn auch mühevoll. 63.000 Zuschauer sind in Chicago dabei. Bolivien scheidet als Gruppenletzter aus. Deutschland scheitert im Viertelfinale an Bulgarien. © imago/WEREK

1998: Dieser Moment begleitet Tommy Boyd sein Leben lang. Boyds Eigentor 17 Minuten vor Schluss sichert Brasilien den 2:1-Auftaktsieg gegen Schottland. Vor 80.000 Zuschauern in Paris setzen die Südamerikaner aber die Tradition fort, dass sich der Titelverteidiger im Eröffnungsspiel schwer tut. Danach läuft es besser: Gruppensieg und Halbfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande. Für die Schotten ist dagegen nach der Vorrunde als Gruppenletzter Schluss. Seitdem konnte sich eines der Mutterländer des Fußballs nicht mehr für die WM qualifizieren. © imago/Colorsport

2002: Was für eine Blamage für den amtierenden Welt- und Europameister Frankreich! In drei Spielen erzielt das Team von Trainer Roger Lemerre kein einziges Tor. Zum Auftakt in Seoul ist es der Senegal, der durch einen Treffer von Papa Bouba Diop vor 62.000 Zuschauern mit 1:0 gewinnt. Fans feierten das auf der Tribüne mit einer selbst gebastelten Ergebnistafel. © Imago/Camera

2006: Erstmals bestreitet nicht der Weltmeister, sondern der Gastgeber das Auftaktspiel. Und wie: Vor 66.000 Zuschauern in München spielt Deutschland offensivstark und mit hohem Tempo. Philipp Lahm, Miroslav Klose (Foto, 2x) und Torsten Frings treffen. Nur in der Defensive wackelt es manchmal, sodass Fußballzwerg Costa Rica im ersten Länderspiel gegen Deutschland überhaupt zu zwei Toren kommt. Deutschland wird am Ende Dritter. Für Costa Rica ist nach der Vorrunde Schluss. © imago/Sportfoto Rudel

2010: Torjubel auf Südafrikanisch. Der Gastgeber gilt in seiner Gruppe als Außenseiter und feiert umso euphorischer den Führungstreffer durch Siphiwe Tshabalala. Allerdings gleicht Mexiko vor 84.000 Zuschauern in Johannesburg noch aus und landet letztlich aufgrund der besseren Tordifferenz vor Südafrika auf Platz zwei. Die Blau-Gelben sind damit der erste WM-Gastgeber, für den nach der ersten Runde Schluss ist. © imago/MIS