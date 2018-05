Alles auf Heldt bei Hannover 96? Martin Kind erwartet Transferergebnisse vom Manager

Anzeige

Dienstagmittag nahm Horst Heldt einen Stehplatz in der Garden Lounge der Neuen Bult ein. In meist sicherer Entfernung zu Martin Kind, den Spielern und Fans an der Rennbahn. Trainer André Breitenreiter stand länger bei Heldt, kurz darauf sprach der 96-Trainer unter vier Augen mit Kind. Zur Sache Wolfsburg und Kinds Nein zum Wechsel wollte Heldt keine Neuigkeit vermelden. Er blätterte in der Broschüre des 96-Renntages. Ob er wetten wolle? „Kompliziert“, sagte er. Später gab er doch eine Dreierwette ab. Die war bei weitem nicht so kompliziert wie die 96-Manager-Wette. Wie lange hält die Heldt-Beziehung noch? 96-Chef Martin Kind jedenfalls bewahrt die Umgangsform. Heldt ist ja noch Manager, und Kind hatte ihn an der Rennbahn entsprechend „begrüßt, wir sind ja nicht im Kindergarten“. ​Vollumfängliches Vertrauen Der 96-Chef betonte, dass ihn aktuell die „Planung für die neue Saison“ interessiert. Heldt sei außerdem bei den Transfers gut im Rennen. „Mit vollem Engagement“, sagte Kind, „das Vertrauen habe ich vollumfänglich, ohne Wenn und Aber. Er wird jetzt Ergebnisse liefern.“

So war der 96-Renntag auf der Bult. Die 96-Profis bei der Autgrammstunde. © Florian Petrow 96-Profi Salif Sané schreibt Autgramme. © Rainer-Droese Großer Andrang bei der Autgrammstunde der 96-Profis. © Florian Petrow Gerhard Zuber mit Freundin Thea und Sportdirektor Horst Heldt (rechts). © Rainer-Droese Salif Sané gibt Autogramme, Josip Eléz hilft ihm. © Rainer-Droese Siegerehrung nach der 96 Minitraber Trainer-Trophy. © Florian Petrow Salif Sané beim Schubkarrenrennen. © Florian Petrow Die 96-Profis Salif Sané, Florian Hübner und Co. bei der Autgrammstunde. © Florian Petrow 96-Präsident Martin Kind (von links) gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Julia Baum und Bult-Chef Gregor Baum. © Rainer-Droese Ihlas Bebou (von links), Salif Sané und Matthias Ostrzolek fahren mit Kettcars über die Rennbahn. © Florian Petrow Das Rennen um den Großen Preis von Rossmann. © Florian Petrow Martin Kind und Ministerpräsident Stephan Weil im Gespräch. © Rainer-Droese Der Zieleinlauf der 96 Minitraber Trainer-Trophy. Timo Rosenberg (links) gewinnt vor Jörg Sievers. © Florian Petrow André Breitenreiter bejubelt Sieger Timo Rosenberg. © Florian Petrow 96-Trainer André Breitenreiter gratuliert Timo Rosenberg zu seinem Sieg. © Florian Petrow Die 96-Profis bei der Autogrammstunde. © Florian Petrow Salif Sané (von links), Charlison Benschop und Ihlas Bebou haben sichtlich Spaß. © Rainer-Droese 96-Sportdirektor Horst Heldt löst seinen Wettschein ein. © Rainer-Droese Noah Joel Sarenren Bazee beim Schubkarrenrennen. © Florian Petrow Ihlas Bebou und Salif Sané fahren Kettcar. © Florian Petrow Waldemar Anton (von links), Kenan Karaman, Noah Joel Saranren Bazee und Timo Hübers gemeinsam auf der Rennbahn. © Rainer-Droese Die 96-Profis bei der Autogrammstunde. © Florian Petrow

Kind erwartet, dass sein Manager bald liefert. Ob Heldt danach im Paket mit dem Sportlichen Leiter Gerhard Zuber nach Wolfsburg wechseln darf, bleibt offen. Kind mochte Dienstag nicht spekulieren: „Irgendwann ist ein Punkt, eine Entscheidung zu treffen, jetzt gucken wir nach vorne.“ Setzt 96 also doch auf Heldt? So wie in dem der deutschen Komödie „Bang Boom Bang“ der lustige Hilmi, der aufs falsche Pferd setzt: „Alles auf Horst“? Heldt wird die lange Strecke bis zum Vertragsende im Jahr 2020 nicht durchstehen. Er muss sich eher bis auf weiteres durchquälen. Ihn reiten seit langem dieselben Gründe für seinen Wunsch, 96 zu verlassen.

​Heldt möchte frei gestalten

Einerseits ist das Angebot, nach Wolfsburg zu gehen, finanziell für ihn verlockend (2,1 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr). Andererseits könnte er sich befreien aus den Zwängen, denen er sich bei 96 ausgesetzt fühlt. Heldt möchte frei gestalten, verändern und über einen eigenen Etat verfügen, statt sich bei 96 longieren zu lassen.

Natürlich lassen sich auch Wetten abschließen, mit wie viel Herzblut Heldt die Transfers für 96 noch abwickelt. Aber das ist in naher Zukunft nicht der entscheidende Punkt, weil die Wahl auf neue Spieler schon gefallen sein soll. Der Ex-Kölner Kevin Wimmer ist so ein Kandidat. Das Wettrennen um den Manager wird in Wolfsburg mitentschieden. Mit einem neuen, verbesserten Angebot für Heldt kann 96 rechnen, fünf Millionen Euro hatte Kind verlangt. Sein Verhandlungspartner, der Wolfsburger Aufsichtsratschef Frank Witter, erklärte: „Horst Heldt wäre jemand gewesen, der gut zu uns gepasst hätte.“ Aktuell ha­be der VfL Kinds Entscheidung „zu respektieren“. Kinds „Nein“ orientierte sich aber an der Summe, die 96 mit Heldt verdient hätte. Dass Wolfsburg nun den Wunschkandidaten nicht mehr will und nicht nachlegt, darauf sollte man nicht zu viel setzen.

