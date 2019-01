Alphonso Davies spricht über FC-Bayern-Debüt beim Telekom Cup: "Ich könnte weinen"

Davies selbst reagierte extrem demütig nach der ersten Erfahrung im Bayern-Dress, nach dem er einen gleich einen Pokal in den Himmel von Düsseldorf strecken konnte. „Ich lebe meinen Traum, ich könnte weinen", erklärte der sichtlich emotionale Teenager. "Ich will lernen und mich verbessern und jedes Spiel so angehen, als wäre es mein letztes." Im Trainingslager in Katar hatte der Rechtsaußen, der perspektivisch als Nachfolger von Arjen Robben aufgebaut werden soll, noch verkündet, er wolle sich zunächst "an die Spielgeschwindigkeit anzupassen". Er wolle sich beim FCB weiterentwickeln. Sein Vorbild? „Seit ich Fußball spiele, bewundere ich Lionel Messi. Er ist meine Inspiration.“