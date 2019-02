Altenbacher Martin Hamann fliegt zu ersten Weltcup-Punkten

"Riesen-Erlebnis" für die Eltern

Schon am Vortag verbuchte Martin vor 17.000 frenetisch anfeuernden Fans als 30. den ersten Weltcup-Punkt seiner Karriere. Nachdem er beim Continental Cup am Wochenende zuvor in Planica auf Platz 1 gesprungen war und somit einen siebten deutschen Startplatz im Weltcup erkämpft hatte, bedeutete das kräftezehrende Fliegen auf der Oberstdorfer Heini-Klopfer-Schanze für ihn einen weiteren Schritt nach vorn: „Er ist derzeit unter den 30 besten Skispringern der Welt“, sagen die Eltern Kathleen und Steffen stolz.

Gegenüber dem SPORTBUZZER bedankte sich Martin für die vielen Glückwünsche, die ihn auch aus der Heimat erreichten. Am Montag schlief er beinahe bis in die Puppen: „Die drei Tage haben schon geschlaucht. Wir alle waren am Ende ziemlich platt. Die Skier lasse ich jetzt erstmal im Sack.“ Nach ein paar Trainingseinheiten in Bad Endorf bei Rosenheim (Bayern) fliegt der gebürtige Wurzener am Donnerstag zum nächsten Weltcup nach Lahti (Finnland). Am Freitag ist die Qualifikation, am Samstag das Teamspringen und am Sonntag die Einzelkonkurrenz.