Alter Kapitän und neue Strafen bei RB Leipzig

Willi Orban ist als Kapitän von RB Leipzig von seinen Mitspielern per Wahl bestätigt worden. In der neuen Saison gibt es neue Strafen – die per Glücksrad in der Kabine bestimmt werden. Auch Trainer Ralf Rangnick musste schon büßen.

Leipzig. Mit der demokratischen Mehrheit von 17 Stimmen, wenn man das bei der Wahl in einer Fußballmannschaft so sagen darf, ist Willi Orban als Kapitän von RB Leipzig bestätigt worden. Auf den Rängen dahinter landeten Diego Demme und Kevin Kampl mit jeweils 14, sowie Peter Gulacsi mit acht Stimmen.

Innenverteidiger Orban wird wie vergangene Saison den Bundesligisten mit der Binde am Arm aufs Feld führen. Sollte der 25-Jährige nicht in der Startelf stehen, haben die Mittelfeldakteure Demme oder Kampl die Ehre. „Ich habe mit den Beiden die sich sehr gut verstehen gesprochen, ob sie aufgrund der Stimmengleichheit eine Stichwahl brauchen. Sie werden das untereinander klären, wir reden da morgen nochmal vor dem Training drüber“, sagte Coach Ralf Rangnick und fügte hinzu: „Wir brauchen sowieso viele Spieler, die Verantwortung übernehmen.“

Fotogalerie: Willi Orban bei RB Leipzig 2015 Juli: Orban spielt für RB (@GEPA Pictures) 2015 Juli: Orban im Spiel (@GEPA Pictures) 2015 August: Orban aktiv am Ball (@GEPA Pictures) 2015 Oktober: Orban im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 Januar: Orban beim Training (@GEPA Pictures) 2016 Januar: Orban trainiert (@GEPA Pictures) 2016 Februar: Orban köpft Ball (@GEPA Pictures) 2016 Februar: Orban im Zweikampf (@GEPA Pictures) 2016 März: Orban im Spiel bei Schneefall (@GEPA Pictures) 2016 Mai: Orban feiert den Aufstieg (@GEPA Pictures) 2016 August: Orban konzentriert beim Training (@GEPA Pictures) 2016 August: Orban im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 August: Orban aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 September: Orban aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 September: Orban lässt sich feiern (@GEPA Pictures) 2016 Oktober: Orban aktiv am Ball (@GEPA Pictures) 2016 Dezember: Orban brüllt Freude heraus (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Orban im Trainingslager (@GEPA Pictures) 2017 Januar: Orban verteidigt Ball (@GEPA Pictures) 2017 Februar: Orban aktiv am Ball (@GEPA Pictures)

Neu sind in dieser Saison die Strafen für die RB-Profis, wenn sie zum Beispiel zu spät kommen oder den Deutschunterricht verpassen. In der Kabine gibt es nun ein Glücksrad mit ingesamt zwölf Strafen. Die Idee hat Co-Trainer Jesse Marsch aus Amerika mitgebracht und eingeführt. „Ich fand das grundsätzlich gut, weil er mir erklärt hat, dass es auch immer ein richtiges Event in der Kabine bei seiner alten Mannschaft war, wenn es benutzt wurde“, sagte Rangnick am Donnerstag.

Rangnick dreht selbst am Rad

Ein Großteil der neuen Strafen bei RB Leipzig hat sich das Team selbst ausgedacht. Dabei spielt Geld keine Rolle. Auch der RB-Coach selbst musste schon am Rad drehen. „Weil ich mein Handy im Essensraum auf dem Tisch liegen hatte.“ Seine Strafe: Der 60-Jährige muss eine Woche lang die Getränke für die Spieler vor dem Training vorbereiten. „Ich habe da noch ein bisschen was nachzuholen. Das Ganze beginnt immer schon drei Stunden vor dem Training. Da musst du dich richtig in die Geheimnisse der Mischung der Elektrolytgetränke einweihen lassen“, so der RB-Coach.