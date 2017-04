Alterspräsidenten bei RB Leipzig bleiben – Verwirrung um Selke

Leipzig. RB Leipzigs Konzept ist zwar vor allem auf junge Spieler ausgelegt, doch auch die Erfahrung im Team darf nicht fehlen. Deshalb gibt es gute Nachrichten bei der Kader-Planung. Der Verein und Keeper Fabio Coltorti haben sich nach LVZ-Informationen per Handschlag geeinigt. Der 36-Jährige hängt noch eine Saison dran. Ebenfalls vor einer Vertragsverlängerung steht RB mit Innenverteidiger Marvin Compper. Zwei weitere Jahre soll der 31-Jährige für Stabilität in der Defensive sorgen.

Wie die LVZ erfuhr, hatte der Weser Kurier keinen Mitarbeiter der RB-Presseabteilung am Telefon, sondern saß einem Fake auf. Dass der Stürmer nicht in das Konzept von Coach Ralph Hasenhüttl passt, zeigen seine Einsatzzeiten in dieser Saison: Nur zweimal stand er in der Startelf. Auch als Joker war er selten eine Option. Nun geht es für die Leipziger vor allem darum, zu den acht Millionen Ablöse von vor zwei Jahren noch einige Euros hinzu zu bekommen.