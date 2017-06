Altkanzler Helmut Kohl ist tot: So trauert die Sportwelt

Helmut Kohl ist tot. Der Altkanzler starb im Alter von 87 Jahren. Kohl ist am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Kohl hat Deutschland von 1982 bis 1998 als Bundeskanzler regiert - 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Als sein größter Erfolg gilt die deutsche Wiedervereinigung.