Altkanzler Schröder rechnet mit Ultras von Hannover 96 ab: „Ärgerliche Randerscheinung“

Im ersten Heimspiel 2018 gegen Mainz waren so viele Banner wie nie zuvor in dieser Saison zu sehen. Der Inhalt: Kritik an Martin Kinds Übernahmeplänen

Im ersten Heimspiel 2018 gegen Mainz waren so viele Banner wie nie zuvor in dieser Saison zu sehen. Der Inhalt: Kritik an Martin Kinds Übernahmeplänen © Lobback

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden.

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden. © imago/kaletta

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene.

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene. © Priesemann

Fabian Pietler spielte in dieser Zeit in der U23 von Hannover 96. Der heutige Spieler des TuS Davenstedt erinnert sich gerne daran zurück: "Das Jahr, als uns die Ultraszene begleitet hat, werde ich nicht vergessen."

Fabian Pietler spielte in dieser Zeit in der U23 von Hannover 96. Der heutige Spieler des TuS Davenstedt erinnert sich gerne daran zurück: "Das Jahr, als uns die Ultraszene begleitet hat, werde ich nicht vergessen." © Sascha Priesemann (Archiv)