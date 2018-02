Alves, Rosenthal, Koller und Co. - Diese Feldspieler mussten ins Tor

Wenn aus Feldspielern Torhüter werden: Der Brasilianer Dani Alves musste bei PSG in den Kasten. Damit steht er längst nicht alleine da, wie diese Bildergalerie zeigt. © imago

Jan Koller: Weil Keeper Jens Lehmann am 9. November 2002 in der 66. Minute des Platzes verwiesen wurde und das Wechselkontingent von Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel gegen Bayern München bereits erschöpft war, wechselte der Stürmer ins BVB-Tor. Obwohl Koller selbst sein Team zunächst in Führung brachte, verlor Dortmund das Spiel mit 1:2. © imago/Ulmer

Michael Tarnat: Im Bundesligaspiel des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt im September 1999 verletzten sich gleich zwei FCB-Torhüter. Oliver Kahn zog sich eine Gehirnerschütterung zu und sein Ersatzmann Bernd Dreher riss sich das Kreuzband. Michael Tarnat meldete sich freiwillig als Ersatz-Keeper und hielt seinen Kasten über eine halbe Stunde sauber. Mit seinen Paraden sicherte er den Münchenern schließlich den 1:2-Auswärtssieg. © imago

Michael Schjønberg: Beim Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Freiburg am 33. Spieltag der Saison 1999/2000 verletzten sich bereits in der ersten Halbzeit sowohl FCK-Stammkeeper Georg Koch als auch sein Ersatzmann Uwe Gospodarek. Nach der Halbzeitpause schlug die Stunde des Dänen, der den "Roten Teufeln" mit seinem parierten Elfmeter den 2:1-Heimsieg rettete. © imago/Heuberger

Cosmin Moti: In den Play-offs zur Champions League 2014/15 tra Ludogorez Rasgrad auf Steaua Bukarest. Nachdem der Torwart der Bulgaren in der Verlängerung Rot gesehen hatte, half Innenverteidiger Moti aus. Im Spiel gegen seine Landsmänner hielt der gebürtige Rumäne im Elfmeterschießen zwei Strafstöße und verwandelte einen selbst. © imago

Kevin Großkreutz: Am 18. Mai 2013 stand der Defensivspieler ab der 80. Minute zwischen den Pfosten. Roman Weidenfeller sah in der Partie gegen Hoffenheim die rote Karte und der BVB hatte bereits dreimal gewechselt. Am Ende gewannen die Hoffenheimer in Dortmund mit 2:1 und sicherten sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. © imago/Team

John Terry: Im Oktober 2016 ereignete sich die Szene, die dazu führen sollte, dass Petr Cech bis heute in jedem Spiel einen Kopfschutz trägt. Gegen den FC Reading wurde er bereits nach einer Minute schwer verletzt ausgewechselt. Auch Cechs Ersatzmann Carlo Cudicini konnte nicht durchspielen, sodass in der Nachspielzeit John Terry in die für ihn ungewohnte Rolle des Torwarts schlüpfte. Er wurde jedoch nicht ernsthaft geprüft, Chelsea konnte das 1:0 über die Zeit retten. © imago

Sebastian Polter: Stand bis zur U14 noch im Tor, ehe er zum Stürmer wurde. Am 3. November 2013 kam Polter beim Spiel des FSV Mainz 05 in FC Augsburg erstmals in der Bundesliga als Torhüter zum Einsatz, da FSV-Keeper Christian Wetklo mit einer roten Karte vom Platz flog. Obwohl er kurz vor Schluss einen Freistoß der Augsburger sensationell aus dem Torwinkel kratzte, verlor Mainz mit 1:2.

Dani Alves: Zwar erreichte Paris St.-Germain gegen den FC Sochaux (4:1) souverän das Viertelfinale des französischen Pokals, doch Kevin Trapp wird ungerne an diesen Abend zurückdenken, weil er kurz vor Schluss die Rote Karte sah. Da das Auswechselkontingent der Hauptstädter bereits erschöpft war, musste ein Feldspieler den Kasten die letzten Sekunden sauber halten. Die Wahl fiel überraschend auf Dani Alves. Es hätte sicherlich größere PSG-Kicker auf dem Platz gegeben - der Brasilianer ist gerade einmal 1,72 Meter. © imago

Makoto Hasebe: Weil der Wolfsburger Torhüter Marvin Hitz die rote Karte sah, wechselte Hasebe 2011 beim Auswärtsspiel in Hoffenheim vom Mittelfeld ins Tor. Der VFL verlor das Spiel mit 1:3. © imago/Sven Simon

Ibrahim Amadou: Im August 2017 kassierte der OSC Lille eine 0:3-Pleite gegen Aufsteiger Racing Straßburg, die einige Kuriositäten zu bieten hatte. In der 60. Minute flog Lille-Torwart Mike Maignan vom Feld. Da der Trainer bereits dreimal gewechselt hatte, probierte sich erst Stürmer Nicolas De Preville und dann Kapitän Ibrahim Amadou als Ersatzkeeper. Beide hatten wenig Glück, da es zum Zeitpunkt des Platzverweises noch 0:0 stand. © Getty Images/Anthony Dibon/Icon Sport

Jan Rosenthal: Als 96-Keeper Florian Fromlowitz im Dezember 2008 beim Auswärtsspiel gegen den VFL Wolfsburg in der 80. Minute die rote Karte sah, hatte Hannover 96 bereits dreimal gewechselt. Mittelfeldspieler Jan Rosenthal sprang ein und wurde mit seinem parierten Elfmeter zwar zum gefeierten Helden, konnte die 1:2-Niederlage der 96er aber nicht abwenden. © imago

Pelé: Auch Brasiliens Fußball-Legende Pelé hütete 1963 für fünf Minuten das Tor des FC Santos - und das nachdem er im Spiel gegen Gremio zuvor einen Hattrick erzielt hatte. Aber wen wundert's? Auf dem Fußballplatz gab es anscheinend nichts, was Pelé nicht konnte ... © Getty Images/Allsport Hulton/Archive