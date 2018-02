Amateur-Skandal: Schiedsrichter muss Strafe zahlen

Kann das wirklich wahr sein? Zwei Unparteiische wurden während eines Fußball-Hallenturniers in Hessen vor knapp vier Wochen permanent beschimpft, beleidigt und bedroht, so berichtet es op-online.de. Während eines laufenden Halbfinalspiels sollen sie dann einfach aufgehört und die Halle verlassen haben. Nun das harte Urteil: Das Hanauer Kreissportgericht verurteilte einen der beiden Schiedsrichter. Er hätte sich falsch verhalten! Doch was genau war überhaupt passiert?