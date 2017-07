Amateur-Skandal: Spieler tritt auf Gefoulten ein - 20-Jähriger im Krankenhaus

Ein Foul während eines Fußballturniers in Börßum bei Wolfenbüttel hat am Sonntag zu einem heftigen Gemenge auf dem örtlichen Sportplatz geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zu einem Handgemenge, nachdem ein 20-jähriger Spieler gefoult worden war. Offensichtlich waren einige Spieler mit der Entscheidung nicht einverstanden, so dass es zu einem Gedränge rund um den am Boden liegenden Spieler kam.