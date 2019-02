Hallo, wir sind Dein Sportverein vor Ort. Wenn Du Fußball im Ligabetrieb spielen willst, dann melde Dich. Jahrzehntelang reichte das als Strategie völlig aus. Die Mitgliederzahlen in Deutschland stiegen stetig, erreichten 2014 ein Allzeithoch von 27,8 Millionen (für alle Sportarten zusammen). Doch seitdem ist einiges in Bewegung. Zwar hält sich der Rückgang bei den Mitgliedern noch in Grenzen (minus 400.000 in vier Jahren). Aber die Vereine stehen vor riesigen Herausforderungen. Die Menschen werden älter. Schüler und Studenten haben weniger Freizeit als früher. Individueller Sport liegt im Trend, vor allem Mädchen und junge Frauen sind kaum noch für Sportvereine zu begeistern. Die Kommunen sind knapp bei Kasse und sparen an den Sportanlagen. Die Dörfer verlieren weiter Einwohner, die Ballungsräume kommen mit dem Ansturm kaum zurecht. Fast jedes dritte Kind kommt aus einer Migrantenfamilien. Und wer sich ehrenamtlich engagiert, tut das lieber projektbezogen als lebenslang im selben Verein.

Stirbt der Mannschaftssport im Verein? Beim Amateurfußball-Kongress des DFB (Hashtag: #MeinVerein2024) diskutieren seit Freitag fast 300 Vertreter aus Vereinen, Fußballkreisen und dem Verband, wie es weitergehen soll mit dem Fußball. Am Ende soll ein Masterplan stehen, der dem deutschen Amateurfußball für die nächsten Jahre eine Richtung gibt. An verschiedenen Stellen können die Teilnehmer abstimmen, welche Themen ihnen am wichtigsten sind. Die erste Abstimmung bringt ein klares Ergebnis: Die fast 25.000 Vereine sollen strategische Konzepte für ihr Überleben erarbeiten. Und der DFB mit seinen Landesverbänden soll ihnen dabei helfen. Bei der Abstimmung am Samstag landete dieser Punkt und die Erweiterung des Vereinsangebots (etwa um eFußball, Freizeit und Gesundheitssport) vorne. Mit großem Abstand vor anderen Vorschlägen wie Lobbyarbeit für Sportstätten oder einem Ideenratgeber für die EM 2024.

"Liga und Nationalmannschaft werden immer gut dastehen, weil wir den großen Talentpool in 25.000 Vereinen haben", sagt Reinhard Grindel beim Amateurfußball-Kongress in Kassel. Aber wie werden die Vereine fit für die Zukunft? © imago/Hartenfelser

Grindel: DFB muss Dienstleister sein Nun ist ein straff geplanter DFB-Kongress mit vom Verband ausgewählten Rednern und Teilnehmern kein Ort, auf dem man Opposition oder fundamentale Kritik erwarten darf. Aber in den Gesprächen und Beiträgen wird auch klar: Die Basis will Präsident Reinhard Grindel beim Wort nehmen. Der hatte in seiner Eröffnungsrede angekündigt: "Wir müssen Dienstleister sein." Und den brauchen die Vereine. Denn die weniger werdenden Ehrenamtlichen sind oftmals jetzt schon überfordert, Vorstandsposten lassen sich nur mit Mühe besetzen. "Wenn ich aufhöre: Wer wollte meinen Job denn noch machen", fragt Inge Pirner, engagierte Vorsitzende beim TSV 1899 Röthenbach. Die Vorstände würden ein hohes persönliches Risiko eingehen, auch juristisch. "Es ist unglaublich, was von uns verlangt wird."

Auf dem Weg zum intelligenten Verein Hier soll der Verband helfen, sich für Rechtssicherheit einsetzen, die Vereine bei der Verwaltung entlasten, ihnen bei der Suche nach Fördergeldern helfen. "Damit für das Ehrenamt das das übrig bleibt, das Spaß macht", sagt Pirner. Das kann und muss dann auch sein, sich über die Strategie Gedanken zu machen. Wofür steht unser Verein? Was müssen wir bieten, damit neue Mitglieder kommen - und damit wir die bisherigen halten? Welche Stärken und Schwächen haben wir? Und wie stellen wir uns dem Wettbewerb um Aktive, Trainer, Ehrenamtler? Die Antworten können von Ort zu Ort unterschiedlich sein und sich auch im Laufe der Zeit verändern. "Der zukunftsfähigste Verein ist der intelligente Verein", sagt Sportwissenschaftler Alexander Woll. Dazu gehöre auch die Bereitschaft zur Veränderung. Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass der Wettbewerbssport nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen muss. Denn dafür meldet sich kaum ein Interessent mehr von selbst.