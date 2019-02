Amazonen greifen an : Leipziger Frauenhandball-Klub will nach oben

Amazonen pflügen durch die Liga

Wobei eine der Pleiten immer noch etwas schmerzt. „Das war ein Flüchtigkeitsfehler, den ich auf meine Kappe nehme“, sagt Tim Hupel. Der Trainer hatte in der Partie beim LSV Südwest II im Oktober übersehen, dass eine falsche Akteurin auf dem Spielberichtsbogen stand. Das Match gegen den damaligen Tabellenletzten wurde danach am grünen Tisch mit 2:0 für den LSV gewertet. Dazu ging das Duell mit dem Spitzenreiter aus Rückmarsdorf verloren, laut Hupel „ein kollektiver Blackout“.

Klarer Sieg im Derby

Am Sonnabend stand das Derby gegen die Frauen des Männer-Erstligisten SC DHfK an. Die ersten 15 Minuten konnten diese auf dem hohen Niveau noch mithalten, doch die Amazonen nutzten ihre Talente richtig und bauten nach und nach ihre Führung aus – siegten letztlich deutlich mit 36:20. Torhüterin Schuderer bewies auch bei ihrem zweiten Einsatz ihre Stärken. Das zweite Spiel stand nach neun Monaten Verletzungspause auch für Charlotte Wolnja an. In rund 25 Minuten Spielzeit schmetterte die Zahnmedizinstudentin 15 Bälle ins Tor.