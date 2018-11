Bericht: American-Football-Spiel der New England Patriots soll in Deutschland stattfinden!

Das dürfte viele US-Sport-Fans in der Bundesrepublik sehr freuen. Wie die Bild berichtet, hat der Klub New England Patriots konkrete Pläne für ein Punktspiel in Deutschland.

Kann man die American-Football-Stars um Tom Brady etwa bald auch bei uns bewundern?

Patriots-Besitzer Robert Kraft zu Bild: „Ich habe NFL-Boss Roger Goodell bereits gesagt, dass wir eines der London-Spiele in Deutschland austragen sollten. Ich will, dass wir das erste Team sind, das in Deutschland spielt.“ Als Stadion-Favorit für das Match in Deutschland gilt laut Bild das Berliner Olympiastadion.

Bisher ließ man einige wenige Spiele der NFL in England und in Mexiko stattfinden. Doch wann soll es in Deutschland soweit sein?