Super Bowl 53 heute live im TV und Online-Stream: Patriots gegen Rams kostenlos sehen

Das größte Sport-Ereignis der Welt wirft seine Schatten voraus! Mit dem Super Bowl LIII zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr / deutsche Zeit) erlebt die NFL ihren absoluten Saison-Höhepunkt.

Die Übertragung der Mega-Sportshow aus dem Mercedes Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgie beginnt am Sonntagabend um 22.45 Uhr. Auch in Deutschland zieht das Footballspiel des Jahres viele Fans in seinen Bann. In den USA ist vor der 53. Auflage des Super Bowl-Finales die Frage nach den Acts in der legendären Halbzeitshow fast spannender als das Spiel. Der ,,Spongebob" soll wohl neben Maroon 5 zu den Künstlern gehören, die in der Pause auftreten. Zu schaffen machen Atlanta vor dem Spiel des Jahres vor allem die winterlichen Wetterbedingungen. In der vergangenen Woche mussten mehr als 100 Flüge in die Olympiastadt von 1996 gestrichen werden.

Diese zehn Spieler können den Super Bowl entscheiden Die New England Patriots um Superstar Tom Brady treffen im Super Bowl auf die Los Angeles Rams um Jared Goff. Der SPORTBUZZER zeigt euch, auf welche weiteren acht Spieler ihr achten müsst! ©

Anzeige

Durch die Trikotwahl der Rams auf blau-gelbe Throwback-Jerseys, steht nun auch fest, dass die New England Patriots im Mercedes Benz Stadium in weiß spielen werden. Die Pats um Star-Quaterback Tom Brady konnten bei fünf Super Bowls in weißen Jerseys dreimal gewinnen und wurden zweimal geschlagen

Die größten Skandale des Super Bowl Super Bowl - Deine Skandale: Vom Nipplegate über einen Porno-Zwischenfall bis zum betrunkenen Wide Receiver. Wir zeigen euch die größten Skandale des Football-Großevents. ©

Nach dem Einzug der Los Angeles Rams in den Super Bowl LIII steht mittlerweile das Dress der Kalifornier fest, in dem sie in Atlanta auflaufen werden. Wie die Rams auf Twitter ankündigten, werde man am 3. Februar in Atlanta blau-gelbe Throwback-Trikots tragen. Die Partie gegen die Partriots klingt nach einem Duell der Gegensätze. Während die Patriots es bereits zum dritten Mal in Folge ins Finale geschafft haben, benötigten die Los Angeles Rams 17 Jahre Anlauf, um endlich wieder nach dem Super Bowl greifen zu dürfen. Die größte Erfahrung mit diesem einzigartigen Ereignis haben Star-Quarterback Tom Brady und sein Trainer Bill Belichick. Das Erfolgsgespann steht bereits zum neunten Mal im Finale. Ein Sieg würde für Brady den sechsten Titel bedeuten – das wäre ein neuer Rekord in der NFL-Historie.

Die NFL-Champions: Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 in der Übersicht Super Bowl I (1967): Die Green Bay Packers schlagen die Kansas City Chiefs in Los Angeles mit 35:10. Packers-Quarterback Bart Starr (Bild) wird als MVP ausgezeichnet. In der Halbzeitpause tritt Dixieland-Trompeter Al Hirt auf. ©

Wie sehe ich den Super Bowl 2019 live im TV?

Der Sender ProSieben zeigt die 53. Ausgabe des NFL Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams in der Nacht zum Montag ab 22.45 Uhr live. Eine 160-minütige Countdown-Show gibt es beim Free-TV-Sender ProSieben Maxx am Sonntag bereits ab 20.15 Uhr mit den Modertoren Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Ex-Fußballnationalspieler Patrick Owomoyela. Dazu gibt es Live-Schaltungen zu den Football-Partys in Köln und Hamburg und ein Original Barbecue im Studio. Ab 22:45 Uhr melden sich Jan Stecker, Patrick Esume, „Netman“ Christoph „Icke“ Dommisch sowie Reporter Max Zielke live aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner (bis 2015 bei den Indianapolis Colts) ist zum zweiten Mal nach 2015 als „ran“-Experte beim SuperBowl dabei

Gibt es auch einen Livestream?

Auch der Streamingdienst DAZN berichtet von dem Super Bowl aus Atlanta. Den deutschen Kommentar liefern Franz Büchner und Experte Flo Berrenberg. Das Event beginnt um 0.30 Uhr. Der Vorteil für DAZN-User. Es gibt keine Werbung wie im Free-TV. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat. Wer noch kein Kunde von DAZN ist, erhält einen Freimonat und kann somit FC Liverpool gegen FC Arsenal kostenlos verfolgen.

Gibt es auch einen Livestream im Originalton?

Ja. DAZN bietet einen zweiten Feed mit dem Original-Kommentar der US-Kollegen vom Sender CBS an. Jim Nantz und Tony Romo kommentieren den Super Bowl.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?