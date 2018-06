Amerikaner Geiger pfeift letztes deutsches Gruppenspiel gegen Südkorea

Der amerikanische Schiedsrichter Mark Geiger leitet das abschließende Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea. Für die DFB-Elf geht es bei der Fußball-WM am Mittwoch (16.00 Uhr) im russischen Kasan um die Qualifikation für das Achtelfinale. Assistenten des 43-jährigen Geiger sind Joe Fletcher (Kanada) und Frank Anderson (USA).

Fragte Geiger Pepe nach seinem Trikot?

Um Geiger hatte es bei dessen Auftritt im Gruppenspiel zwischen Portugal und Marokko Wirbel gegeben. Portugals Nationalspieler Pepe habe berichtet, dass der Referee in der ersten Halbzeit gefragt habe, ob er Pepes Trikot haben kann, sagte der Marokkaner Nordin Amrabat im niederländischen Fernsehen NOS nach der 0:1-Niederlage in Moskau. Der Weltverband FIFA wies die Vorwürfe gegen Geiger später in einer schriftlichen Mitteilung deutlich zurück. Der Schiedsrichter habe kategorisch erklärt, dass er eine solche Bitte nicht geäußert habe.